به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبات شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی در مورد مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی به شرح زیر است:

۱- مسابقات انتخابی تیم ملی در مرحله نهایی در اوزان ۶۰کیلوگرم، ۶۷ کیلوگرم، ۷۷کیلوگرم، ۸۷کیلوگرم و ۱۳۰کیلوگرم وفق نتایج حاصله و ضوابط فرآیند انتخابی تیم ملی برگزار شود.

۲- در وزن ۵۵ کیلوگرم رضا خدری به نفرات دارای مجوز این وزن در مرحله نهایی اضافه شود.

۳- در وزن ۶۳ کیلوگرم سامان عبدولی به نفرات دارای مجوز این وزن در مرحله نهایی اضافه شود.

۴- در وزن ۶۷ کیلوگرم محمد الیاسی در صورت بهبود شرایط و تایید کادر فنی، به ترتیب با نفر سوم، دوم و اول ( دو از سه) مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در قالب رقابت درون اردویی مسابقه خواهد داد.

۵- در وزن ۷۲ کیلوگرم فرشادبلفکه و مجید خلیلی به نفرات دارای مجوز این وزن در مرحله نهایی اضافه شوند.

۶- در وزن ۸۲ کیلوگرم یوسف قادریان به نفرات دارای مجوز این وزن در مرحله نهایی اضافه شود.

۷- در وزن ۹۷ کیلوگرم امیر حسین حسینی به نفرات دارای مجوز این وزن در مرحله نهایی اضافه شود.

۸- در وزن ۵۵ کیلوگرم، ضرورتی به حضور مسلم نادری خادم در رقابت های مرحله نهایی نمی باشد. سایر نفرات دارای مجوز شرکت در مسابقات مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در این وزن، می توانند در این مسابقات شرکت کنند. نفر برتر این وزن در این مسابقات، به همراه نادری خادم به تورنمنت های بین المللی اعزام و مورد ارزیابی کادر فنی برای تعیین نفر برتر وزن مذکور، برای حضور در رقابت های جهانی قرار خواهد گرفت. رقابت های انتخابی تیم ملی در این وزن بصورت دوره ای، اما بدون رقابت دو از سه در فینال برگزار می شود.

۹- بنا به پیشنهاد شورای فنی، مقرر گردید کادر فنی از مهدی علیاری، امیر قاسمی منجزی، رامین طاهری و پیام بویری برای حضور در اردو دعوت کنند.

مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم های ملی روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود.