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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۳۲

سخنگوی انصارالله یمن:

انتشار شایعات پناهندگی بیانگر عمق شکست دشمنان در یمن است

انتشار شایعات پناهندگی بیانگر عمق شکست دشمنان در یمن است

سخنگوی انصار الله یمن شایعات منتشر شده در خصوص درخواست پناهندگی سیاسی اش به عمان را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش انصارالله در پست توئیتری خود تاکید کرد: شایعات منتشر شده در خصوص درخواست پناهندگی من از عمان درواقع نشان دهنده عمق شکستی است که دشمنان بعد از ترور شهید صالح الصماد دچار آن شده اند.

وی در ادامه افزود: انتشار چنین دروغهایی باعث نمی شود تا جنایت صورت گرفته از ذهن ملت یمن پاک شود.

عبدالسلام پیشتر خواهان مشارکت یمنی ها در «تظاهرات تفنگها» در محکومیت ترور صالح الصماد شده بود. به نظر می رسد انتشار شایعات مربوط به پناهندگی مسئولان انصار الله از سوی متجاوزان سعودی بعد از ترور الصماد باهدف آغاز یک جنگ روانی برای گمراه کردن افکار عمومی صورت گرفته باشد.

کد مطلب 4280469

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