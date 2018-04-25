۲۲ استان کشور از سرمازدگی خسارت دیده اند

نیازعلی ابراهیم پاک در حاشیه بازدید از باغات سرمازده تاکستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سرمازدگی در استان قزوین بالای ۸۰ درصد است و بسیاری از محصولات از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد اسیب دیده است.

وی افزود: بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته سرمازدگی در ۲۲ استان کشور خسارت زده که در ۵ استان بیشترین خسارت را داریم.

ابراهیمی پاک تصریح کرد: استانهای قزوین، زنجان، البرز، تهران و آذربایجان شرقی بیشترین خسارت را در باغات ومزارع خود دیده اند

و سرمازدگی وسعت بیشتری داشته است.

۱۲ هزار میلیارد تومان خسارت سرمازدگی در کشاورزی

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور یادآورشد: بر اساس آخرین برآوردها میزان خسارت سرمازدگی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که تعهد بیمه ای دولت بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان است.

وی بیان کرد: میزان خسارت در استان قزوین زیاد است و محصولاتی مانند انگور و پسته ۸۰ درصد آسیب دیده اند و کارشناسان جهاد کشاورزی و بیمه در حال بررسی میزان دقیق خسارت ها هستند.

ابراهیمی پاک در خصوص علت استقبال کم مردم از بیمه کشاورزی اظهارداشت: بیمه دوبخش دارد که یک بخش سهم دولت و بخش دیگر سهم بیمه گذار که وقتی بیمه گذار حق بیمه خود را پرداخت می کند وارد صندوق می شود اما سهم دولت در بودجه سنواتی قرار می گیرد و کمی روال اداری آن با تاخیر انجام می شود.

مطالبات بیمه ای پرداخت شده است

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور درخصوص بدهی بیمه ای به کشاورزان یادآورشد: خوشبختانه تعهد انجام نشده نداریم وهمه پرداختها صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: تاکنون ۹۸ درصد سهم بیمه در خسارت بیمه شدگان پرداخت شده و دو درصد مابقی بزودی پرداخت می شود.

ابراهیمی پاک اظهارداشت: کشاورزان فکر می کنند هر چقدر پرداخت کردند باید بسرعت حق بیمه را دریافت کنند و دیر پرداخت شدن آنها را نگران می کند اما باید فرهنگ سازی کنیم که بیمه تضمین تولید و ادامه کار است که باید آن را جدی بگیرند.

وی در خصوص تعیین میزان خسارت نهایی و واقعی هم گفت: برآوردها دقیقا انجام می شود و بر اساس دستورالعمل انجام می شود البته شاید اشکالی هم داشته باشیم اما بیش از ۹۰ درصد تخمین خسارت ها نزدیک به واقعیت است.

این عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی در خصوص استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه نیز بیان کرد: ارزیابان ما از بخش خصوصی هستند و با گروه بندی تلاش شده حق کسی ضایع نشود.

وی اضافه کرد: عوامل خطر در بخش کشاورزی تفاوت دارد و اگر عامل خطر خشکسالی، سرما، باران و سیل و یا موارد دیگر باشد نوع ارزیابی فرق می کند.

ابراهیمی پاک مهمترین اولویت امسال را نیز اعلام کرد و گفت: رویکرد امسال ما اجرای بیمه فراگیر است تا همه محصولات را تحت پوشش قرار دهیم تا کشاورزان با کمترین دغدغه و نگرانی در امر تولید تلاش کنند.

اعتبارات ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای امسال

ابراهیمی پاک در خصوص اعتبارات امسال هم اظهارداشت: امسال ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی و ۶۰۰ میلیارد تومان از حق بیمه پیش بینی شده است البته دولت باید حمایت بیشتری کند و این رقم به ۵ هزار میلیارد تومان برسد که سه هزار میلیارد تومان از محل دولت و مابقی از طرف کشاورزان تامین شود تا در مواقعی مانند سرمازدگی که آسیب فراوان می زند بتوانیم کمک آسیب دیدگان باشیم.