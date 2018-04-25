آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی طرح تشکیل "وزارت میراث فرهنگی"

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۰۹ نماینده آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی به شرح زیر است:

ـ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد رد طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

ـ گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور

ـ گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه موافقتنامه بین‌المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون

ـ گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح یک فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری