طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید مجدداً به کمیسیون بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

در جریان بررسی این طرح، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «گزارش جدید کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، نظر شورای نگهبان را تأمین نمی‌کند»؛ لذا بازگشت این طرح به کمیسیون به رأی نمایندگان گذاشته شد.

در پایان نمایندگان با ۱۰۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در مجلس با ارجاع مجدد طرح به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی موافقت کردند.

بر اساس این طرح، ستادی در استان‌ها برای بررسی مشکلات تولید و رفع موانع آنها تشکیل خواهد شد، اما وظایف این ستاد به درستی مشخص نشده و این امر مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است.