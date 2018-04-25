زیر ساخت های ارتباطی مرز چیلات دهلران تکمیل می شود

قاسم سلیمانی دشتکی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سفر وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات به استان دستاوردهای خوبی داشت، از جمله اینکه قرار است زیر ساخت های ارتباطی مرز چیلات توسط وزرات ارتباطات و فن آوری اطلاعات آماده شود.

وی عنوان کرد: مردم استان ایلام با هم وحدت دارند و ما مسئولان استان نیز با وحدت و همدلی در صدد رفع مشکلات استان هستیم.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه در سفر به واسط به نتایج بسیار خوبی رسیدیم، گفت: شکلات تجار و بازرگانان ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.

وی عنوان کرد: تسریع در راه اندازی بازارچه چنگوله در این سفر پیگیر شد، مسائل مختلف اربعین و پدیده ریزگردها در این سفر مورد بررسی قرار گرفت.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: شعبه بانک ملی در واسط دایر خواهد شد و علاوه بر این کاهش تعرفه ها از دستاوردهای سفر بود.

وی افزود: آزمایشگاه تعیین استاندارد کالاها در مرز توسط استان ایجاد خواهد شد.