به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، دکتر علیرضا رئیسی در نشست با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در سفر به استان، با قدردانی از خدمات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مناطق زلزله زده، گفت: یکی از سندهای افتخار تاریخی وزارت بهداشت در حادثه تلخ زلزله کرمانشاه اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه انتقال سالم مصدومین، درمان مناسب و همچنین پیگیری جدی وضعیت بیماران یکی از شاخص های مهم در این حادثه بود، تصریح کرد: زلزله برای مناطقی که بر روی کمربند زلزله هستند، غیرمترقبه نیست و باید همیشه برای رویارویی با آن آماده بود.

رئیسی درخصوص اقدامات بهداشتی انجام شده برای مردم مناطق زلزله زده گفت: می توانیم ادعا کنیم در مناطق زلزله زده حتی یک واکسن که باید تلقیح می شد، فراموش نشده و واکسیناسیون تمام مصدومین علیه بیماری کزاز انجام شده است، همچنین تعیین تکلیف مادران باردار کمتر از یک هفته از شاخص های خوب خدمات بهداشت در این‌ مناطق بود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در این مدت اپیدمی آنفلوانزا در تمام مناطق کشور بجز مناطق زلزله زده وجود داشته است، تصریح کرد: این دستاورد به دلیل عملکرد خوب و واکسینه کردن ۲۵ هزار نفر علیه این بیماری بود.

وی عنوان کرد: کارنامه بهداشت و درمان خوب و قابل قبول است، اما ما مسئول سلامت مردم بوده و کماکان نگران بروز اپیدمی ها در این‌ مناطق هستیم.

رئیسی درخصوص معضلاتی که همچنان سلامتی مردم را در مناطق زلزله زده تهدید می کند، یادآور شد: پیش بینی می کنیم اگر مشکلات آبهای روان و راکد، فاضلاب، نخاله ها و سایر تهدید کننده های سلامت مردم حل نشود، باتوجه به گرمای منطقه اپیدمی بروز می کند و این قابل پیش بینی است.

وی گفت: درحال حاضر مهمترین کار تعیین تکلیف مسئولیت سازمانها توسط مدیران ارشد استان است. به طور مثال باید روشن شود چه کسی مسئول جمع آوری نخاله ها است و چه کسی باید مشکل سرویس های بهداشتی و حمام ها را حل کند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: مشخص نمودن نقاط آسیب پذیر و تمرکز بر روی رفع تهدیدهای آن نواحی از اولویت خاصی برخوردار است.

وی با تاکید براینکه در زمینه نیروی انسانی و امکانات حوزه بهداشت در منطقه هیچ کمبودی نداشته و نداریم، به تامین تمام تعهدات دانشگاه در استان در این زمینه اشاره کرد و گفت: خود مردم هم باید برای حفظ سلامتی خود تلاش کرده و متولیان سلامت را یاری دهند و از بروز اپیدمی بیماریهای گرمسیری پیشگیری شود.

رئیسی با بیان اینکه کارنامه بهداشت و درمان در مقوله خدمات رسانی به مردم زلزله زده خوب و قابل قبول است، درخصوص بروز اپیدمی ها در این مناطق در فصل گرما ابراز نگرانی کرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: درحال حاضر، مهمترین کار، تعیین تکلیف مسئولیت سازمانها توسط مدیران ارشد استان است.