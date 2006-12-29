به گزارش خبرنگار مهر محسن رضایی دبیر مجمع تشخصیص مصلحت نظام شب گذشته در مراسم سالگرد شهدای عرفه (احمد کاظمی، سعید مهتدی ، سعید سلیمانی ، نبی الله شاهمرادی ، صفدر رشادی، غلامرضا یزدانی ، حمید آذین پور، احمد الهامی نژاد ، عباس کروندی، محسن اسدی ، مرتضی بصیری) که در تالار بزرگ کشور و با حضور تعدادی از مسئولین و جمع کثیری از مردم برگزار شد، اظهارداشت: عده ای این حادثه را یک سقوط در اثر نقص فنی هواپیما می دانند اما خود این شهدا، این حادثه را یک پرواز طبیعی می دانند که سالها انتظارش را می کشیدند.

وی افزود: شاید عده ای دیگر در عالم تخیلات بگویند که از طریق جنگ ستارگان به این هواپیما حمله شده است اما واقعیت غیر از این است.

رضایی تمام شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس به ویژه این یازده شهید را فرزندان عزیز انقلاب و دفاع مقدس نامید و گفت: انقلاب و دفاع مقدس تاثیرات بزرگی در جهان و منطقه بوجود آورد.

دبیر مجمع تشخصیص مصلحت نظام انقلاب اسلامی را حادثه ای دانست که ملت ایران صد سال پیش از وقوع انتظار آن را می کشید.

وی همچنین تاکید کرد: دفاع مقدس بازیابی هویت و اعتماد به نفس ملت ایران بود.

فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه انقلاب و دفاع مقدس منشاء تحولات عظیمی در جهان و در بین جنبش های آزادیبخش دنیا بوده است، گفت: نفس گرم فلسطینی ها ، لبنانی ها ، عراقی ها و افغانی ها در مبارزه با امپریالیسم از نفس گرم احمد کاظمی ها بر می خیزد.

محسن رضایی دومین اثر انقلاب و دفاع مقدس را افزایش میزان استقلال خواهی ملت ها از دو قطب شرق و غرب عنوان کرد و افزود: شهدا سطح ارزشهای انسانی را در جهان ارتقا دادند. امام و شهدا عاملان اصلی به مرحله عمل رسیدن گفتمان های ارزشی در دنیا هستند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، خستگی ناپذیری، نقش آفرینی، خلاقیت و نوآوری را از بارزترین ویژگی های احمد کاظمی و یارانش دانست و گفت: این عزیزان برای کسب مقام و شهرک و درجه به جبهه ها نرفته بودند چرا که همه می دانستند آخر این راه به شهادت ختم می شود.

وی ادامه داد: احمد کاظمی ماهها بود که پایش دیگر روی زمین نبود و آسمانی شده بود.

محسن رضایی گفت: من درد دل های سیاسی و فشارهای فکری ام را به احمد کاظمی می گفتم، من زمانی یک تصمیم سیاسی گرفتم که خیلی ها به من اعتراض کردند اما من گفتم که احمد به من گفته که این تصمیم را بگیرم و من حرف احمد را عمل کردم چرا که حرفش آسمانی است.

بنا بر این گزارش، محمد باقر قالیباف شهردار تهران، عماد افروغ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، حسن غفوری منتخب مردم تهران در مجلس هفتم سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، سردار عزیز جعفری رئیس مرکز مطالعات راهبردی سپاه پاسداران، سردار کوثری و حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان از دیگر میهمان حادثه در این مراسم بودند.