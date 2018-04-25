اختصاص ۲۲ میلیارد از محل تبلیغ بانکها به عمران نقاط زلزله زده

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز چهارشنبه در نشست با شورای عالی بانکها با حضور دکتر تابش، رئیس بنیاد مسکن کشور و دکتر کمیجانی، معاون بانک مرکزی کشور که در سالن تدبیر استانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: شهادت می دهم که مدیران عامل بانکها در استان همکاری بسیاربسیار خوبی با مجموعه مدیریت استان در مدیریت بحران زلزله داشته اند.

وی افزود: بانکهای استان باوجود اینکه در برخی شهرهای کوچک زلزله‌زده فاقد شعبه بودند اما با اعزام نیرو و کار شبانه روزی و حتی در ایام تعطیلات، خدمات بسیار شایسته ای به مردم مناطق زلزله‌زده ارائه کردند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه روند پرداخت تسهیلات بانکی در مناطق زلزله‌زده از شرایط خوبی برخوردار شده است، گفت: صمیمانه از مدیران عامل بانکها در تهران بابت اختصاص هزینه‌های تبلیغاتی به مردم مناطق زلزله‌زده تشکر می کنم.

بازوند تصریح کرد: از همین محل تاکنون قریب ۲۲ میلیارد تومان صرف هزینه های عمرانی در زمینه مراکز آموزشی و بهداشتی شده است.