  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۳۴

فرماندار کوهرنگ:

سیلاب در کوهرنگ ۴۵ میلیارد تومان خسارت وارد کرد

سیلاب در کوهرنگ ۴۵ میلیارد تومان خسارت وارد کرد

شهرکرد- فرماندار کوهرنگ گفت: سیلاب در شهرستان کوهرنگ ۴۵ میلیارد تومان خسارت وارد کرد.

مرتضی زمانپور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برآورد خسارت های ایجاد شده سیلاب در شهرستان کوهرنگ، بیان کرد: سیلاب در شهرستان کوهرنگ ۴۵ میلیارد تومان خسارت وارد کرد.

وی عنوان کرد: درپی بارش شدید باران و وقوع سیلاب در روز دوشنبه هفته جاری خسارت های بسیار زیادی به مراکز پرورش ماهی، جاده های ارتباطی، زیر ساخت های شهرستان، لوزام، دام و تجهیزات عشایر  و ... وارد شد.

فرماندار کوهرنگ تاکید کرد: در حال حاضر بخشی از مشکلات عشایر رفع شده است و سازمان امداد رسان، مواد غذایی و لوازم ضروری را در اختیار عشایر گذاشته اند.

سیلاب در روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه در منطقه بازفت موجب گرفتار شدن عشایر  و ایجاد خسارت های مختلف در بخش زیر ساختی در این منطقه شد.

کد مطلب 4280528

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها