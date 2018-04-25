سیلاب در کوهرنگ ۴۵ میلیارد تومان خسارت وارد کرد

مرتضی زمانپور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برآورد خسارت های ایجاد شده سیلاب در شهرستان کوهرنگ، بیان کرد: سیلاب در شهرستان کوهرنگ ۴۵ میلیارد تومان خسارت وارد کرد.

وی عنوان کرد: درپی بارش شدید باران و وقوع سیلاب در روز دوشنبه هفته جاری خسارت های بسیار زیادی به مراکز پرورش ماهی، جاده های ارتباطی، زیر ساخت های شهرستان، لوزام، دام و تجهیزات عشایر و ... وارد شد.

فرماندار کوهرنگ تاکید کرد: در حال حاضر بخشی از مشکلات عشایر رفع شده است و سازمان امداد رسان، مواد غذایی و لوازم ضروری را در اختیار عشایر گذاشته اند.

سیلاب در روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه در منطقه بازفت موجب گرفتار شدن عشایر و ایجاد خسارت های مختلف در بخش زیر ساختی در این منطقه شد.