ترکمنستان برای میزبانی مذاکرات صلح افغانستان اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «قربانعلی بردی محمداف» رئیس جمهوری ترکمنستان گفت که کشورش آمادگی دارد تا مذاکرات صلح افغانستان را میزبانی کند.

وی در سفرش به ازبکستان اعلام کرد که ترکمنستان به عنوان کشور بی‌طرف می‌تواند مذاکرات صلح افغانستان را تحت نظارت و حمایت سازمان ملل میزبانی کند.

بردی محمداف افزود که کشورش از روند صلح به رهبری افغانستان حمایت می‌کند. وی در دیدار با رئیس جمهوری ازبکستان، در مورد وضعیت امنیتی افغانستان نیز به بحث و تبادل پرداخت.

در این دیدار دو طرف، خطوط انتقال برق و فیبر نوری خطوط ارتباطی بین ترکمنستان، افغانستان و پاکستان و ساخت راه آهن در مسیر ترکمنستان و افغانستان برای بهبود وضعیت امنیتی منطقه را مهم خواندند.

«فیض الله کاکر» سفیر افغانستان در قطر سال گذشته اعلام کرده بود که کشورهای ترکمنستان و اندونزی برای میزبانی دفتر سیاسی طالبان اعلام آمادگی کردند.

به گفته وی، کشورهای ترکمنستان و اندونزی برای همکاری در روند صلح افغانستان اعلام آمادگی کرده اند.

وی افزود که ممکن است در این راستا دفتر طالبان در یکی از این دو کشور منتقل شود.