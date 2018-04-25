به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نیک انجام صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان فومن، اظهار کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده در ستاد بزرگداشت آیت الله بهجت فومنی برگزاری همایشی در این راستا مدنظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه به همین منظور نخستین همایش ادبی العبد در شهرستان فومن برگزار می شود، افزود: از ماه های قبل برای حضور شاعران در این همایش فراخوان داده شده بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن با اشاره به ارسال ۱۰۰ اثر به دبیرخانه این همایش، گفت: براساس داوری انجام شده ۱۴ اثر به عنوان اثر برگزیده معرفی شد.

وی با تأکید براینکه تلاش شده تا این همایش با کیفیت و محتوای بهتری برگزار شود، خاطرنشان کرد: این همایش روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه جاری در سالن شهدای خدمتگزار مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن برگزار می شود.

نیک انجام در ادامه تصریح کرد: این برنامه با حضور فرزند آیت الله بهجت ساعت ۱۶ عصر این روز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه آیت الله بهجت در حوزه دین و عرفان در جهان اسلام شناخته شده است، افزود: متاسفانه تاکنون در بعد ادبی ایشان صحبت نشده با وجودی که این عالم ربانی چندین دیوان شعر دارد که در حال حاضر توسط یکی از شاگردانشان در حال جمع آوری است.