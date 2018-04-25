پولادگر ناظر فنی رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، مسابقات قهرمانی آسیا در سه بخش پاراتکواندو، پومسه و مبارزه از سوم خردادماه به مدت ۵ روز به میزبانی «هوشیمینه» ویتنام برگزار خواهد شد.



برهمین اساس دکتر «چو» رئیس فدراسیون جهانی تکواندو طی حکمی سیدمحمد پولادگر رییس فدراسیون تکواندو کشورمان را که نایب رییس اتحادیه تکواندو آسیا نیز می‌باشد، به عنوان ناظر فنی(WT) مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۸ منصوب کرد.