راه اندازی ۳۴۵ واحد سهمیه رودسر در حوزه توسعه بوم گردی است

رحمان کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح های بوم گردی، اظهار کرد: سهم شهرستان رودسر برای اجرای طرح بوم گردی ۳۴۵ واحد اقامتگاهی تعیین شده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این زمینه، افزود: تاکنون ۷۱ طرح از سوی متقاضیان مطرح شده که از این تعداد شش طرح به تصویب رسیده است.

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری رودسر به اجرای طرح بوم گردی به صورت پایلوت در روستای دیورود اشکور بخش رحیم آباد این شهرستان اشاره کرد و گفت: در این روستا ۳۱ نفر متقاضی طرح بوم گردی هستند.

کاظمی در ادامه احداث و احیای سازه های معماری روستایی، انتقال فرهنگ، آداب و رسوم، معرفی جاذبه های طبیعی، تولیدات داخلی، سوغات محلی برای گردشگران و اشتغال پایدار روستایی را از مزیت ها و اهداف مهم طرح بوم گردی عنوان کرد.