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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۲۱

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری رودسر:

راه اندازی ۳۴۵ واحد سهمیه رودسر در حوزه توسعه بوم گردی است

راه اندازی ۳۴۵ واحد سهمیه رودسر در حوزه توسعه بوم گردی است

رودسر-معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری رودسر با اشاره به سهمیه ۳۴۵ واحدی در حوزه بوم گردی برای این شهرستان ، گفت: تاکنون ۷۱ طرح از سوی متقاضیان ارائه شده است.

رحمان کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح های بوم گردی، اظهار کرد: سهم شهرستان رودسر برای اجرای طرح بوم گردی ۳۴۵ واحد اقامتگاهی تعیین شده است.

 وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این زمینه، افزود:  تاکنون ۷۱ طرح از سوی متقاضیان مطرح شده که از این تعداد شش طرح به تصویب رسیده است.  

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری رودسر به اجرای طرح بوم گردی به صورت پایلوت در روستای دیورود اشکور بخش رحیم آباد این شهرستان اشاره کرد و گفت: در این روستا ۳۱ نفر متقاضی طرح بوم گردی هستند.

کاظمی در ادامه احداث و احیای سازه های معماری روستایی، انتقال فرهنگ، آداب و رسوم، معرفی جاذبه های طبیعی، تولیدات داخلی، سوغات محلی برای گردشگران و اشتغال پایدار روستایی را از مزیت ها و اهداف مهم طرح بوم گردی عنوان کرد.  

کد مطلب 4280542

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