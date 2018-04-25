وجود مشکل در ساماندهی فاضلاب نقاط زلزله زده/نگرانی از بروز اپیدمی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی گویا امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختاته در حال حاضر وضعیت بهداشتی مناطق زلزله زده رو به بهبود است.

وی اشاره ای به سرویس های بهداشتی در این مناطق داشت و افزود: به لحاظ تعداد این سرویس ها مشکلی نداریم اما در مدیریت و ساماندهی فاضلاب مشکلاتی وجود دارد که با تلاش شبانه روزی نیروها امیدواریم که این مشکل حل و فصل شود تا شاهد بیماریهای واگیر در این مناطق نباشیم.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با اشاره به فرا رسیدن فصل گرما و خطر شیوع بیماریها، خاطر نشان کرد: باید این مهم به درستی مدیریت شود تا بیماریهایی چون سالک و ... که با فصل گرما تشدید می شود، شیوع پیدا نکند.

وی بروز بیماریهای گوارشی و مسمومیت را یکی از نگرانی های عمده در مناطق زلزله زده عنوان کرد و بیان داشت: برای خلل در برق رسانی و عدم امکانات سرمایشی مناسب در فصل گرما این بیماری را تشدید خواهد کرد.

گویا ادامه داد: در حال حاضر هیچگونه بیماری گوارشی از جمله اسهال، وبا و ... در این مناطق مشاهده نشده است و باید برای پیشگیری اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی افزود: خوشبختانه تا امروز با تلاشهایی که صورت گرفته جمع آوری نخاله ها به درستی مدیریت شده اما با توجه به فرا رسیدن فصل گرما لازم است مسئولین مربوطه بیشتر به این امر توجه داشته باشند.

این مسئول از سم پاشی مناطق زلزله زده خبر داد و اظهار داشت: با گرم شدن هوا در مناطق گرمسیری احتمال گزیدگی توسط مار و عقرب زیاد می شود لذا در این خصوص به اندازه کافی سرم های ضد مار و عقرب تهیه شده است.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در پایان گفت: همچنین تا کنون طی ۲ مرحله سم پاشی علیه جوندگان صورت گرفته است تا از بیماری هایی چون سالک جلوگیری شود و اگر نیاز بود این کار را دوباره تکرار خواهیم کرد.