به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش و تعمیم پوشش بیمه اتباع خارجی به بالغ بر ٣٦ هزار نفر در کشور از دستاوردهای مهم معاونت امور استان های این سازمان است و همچنین رشد بیش از ٦٠ درصدی پوشش بیمه ایرانیان خارج از کشور و تعمیم پوشش بیمه ای به نیروی کار اعزام به خارج از کشور از سوی شرکت های فنی و مهندسی از دیگر اقدامات این سازمان در سال گذشته بوده است.

بیش از ٢٠ کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی در اقصی نقاط دنیا جهت تسریع و تسهیل انجام امور بیمه ای ایرانیان خارج از کشور تعیین شده است.

فراهم ساختن زمینه اجرای قانون توافقنامه تأمین اجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه با تشکیل کمیته اجرایی و ارسال آیین نامه اجرائی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دیگر اقدامات معاونت امور استان های سازمان تامین اجتماعی در سال ٩٦ بوده است.

به منظور تقویت ارتباط مستمر، منسجم ، پویا و موثربین ستاد و استان¬ها و بهره¬مندی از نقطه نظرات وپیشنهادات مدیران استانی و سایر موسسات و شرکتهای وابسته به سازمان و همچنین در راستای ایجاد همبستگی و هم افزائی ، تحرک وتحول در روند اجرای امور، ایجاد وحدت رویه و انجام اقدامات مشترک با رویکرد پاسخگوئی مناسب به مقامات درون و برون سازمانی ، شورای هماهنگی استانها در این سازمان با پیشنهاد ، برنامه ریزی و هماهنگی این حوزه ، فعالیت خود را از نیمه دوم سال گذشته آغاز کرده است .

مدیریت بهینه رشد و توسعه فیزیکی و توزیع واحدهای اجرائی بر اساس نیاز مناطق از دیگر فعالیت های معاونت امور استان های سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته بوده است، در این راستا صدور و ابلاغ مجوز راه¬اندازی ٢١ واحد شعبه اقماری وصدور و ابلاغ ٢ مجوز ارتقاء شعبه اقماری غیر دائم به شعبه اقماری دائم انجام شده است.

راهبری و هدایت برنامه محور واحدهای اجرائی سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از اقدامات این حوزه است و در این راستا هدایت و راهبری ١٥ پروژ اقتصاد مقاومتی با تحقق بیش از ٧٠ درصد اهداف تعیین شده و هدایت و راهبری ٦ برنامه¬ عملیاتی و بیش از ٣٠٠ فعالیت مرتبط با تحقق بیش از ٥٠ درصد اهداف تعیین شده در این حوزه انجام شده است.

فرایند ارزیابی، ارزشیابی و رتبه‌بندی واحدهای اجرائی در دوره‌های زمانی یک ساله ١٣٩٥ و شش ماهه اول ١٣٩٦ و تشویق ادارات کل استان‌ها و شعب برتر به منظور ایجاد انگیزه در دستگاه های اجرائی در راستای بهبود و ارتقاء خدمات به مخاطبین و تلاش در انجام فرایند در مقاطع زمانی فصلی انجام شده است.

تدوین و ابلاغ بخشنامه تفویض اختیار به ادارات کل بیمه ای و درمانی استان ها به منظور تمرکز زدایی و افزایش اختیارات استان‌ها را می توان به عنوان یکی دیگر از اقدامات معاونت امور استان های سازمان تامین اجتماعی برشمرد.

با بهره مندی از بسترهای آی تی، حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی ، سیستم نگهداشت تجهیزات پزشکی(PM)، کنترل کیفی خارجی آزمایشگاه رفرانس، سامانه اینترنتی مشاهده سوابق بیمه ای و ثبت اعتراض، سرویس استعلام رابطه بیمه‌ای،آرشیو الکترونیکی اسناد پرونده،بهره برداری از Mobile Application جهت ارائه خدمات غیرحضوری از طریق تلفن همراه،سیستم اتصال دستگاههای تصویربرداری(PACS)، سامانه نسخه الکترونیک مراکز غیر ملکی، سامانه متمرکز خسارت متفرقه، ایجاد بانکهای اطلاعاتی متناظر (Mirror) در شعب تامین اجتماعی و دفاتر اسناد پزشکی،سیستم مدیریت متمرکز بودجه و سیستم تلفیق بودجه، وب سرویس ارتباط با اتاق بازرگانی، وب سرویس استعلام آنی وصول برگ پرداختهای صادره، سیستم بازرسی الکترونیک (هوشمند) کارگاهها ووب سرویس ارتباط با سازمان ثبت شرکت ها و شرکت پست انجام شده است.

دفتر فنی و مهندسی امور استان های سازمان تامین اجتماعی، در سال گذشته به متراژ ٢٩ هزار مترمربع پروژه تحویل داده و همچنین ٤٨ پروژه به متراژ ٢٤٥ هزار مترمربع در دست ساخت دارد.

همچنین دفتر فنی و مهندسی معاونت های امور استان های سازمان تامین اجتماعی در اجرای طرح هتلینگ بیمارستانی، اصلاح ساختار فضای فیزیکی اورژانس های بیمارستانهای سازمان منطبق با استانداردهای اعتبار بخشی و طراحی و اجرای بخش LDR در بیمارستانهای سازمان مشارکت کرده است.