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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۰۵

مبارزه با تروریسم در پاریس بررسی می شود

مبارزه با تروریسم در پاریس بررسی می شود

پاریس میزبان نشستی بین المللی با موضوع مبارزه با تروریسم به خصوص گروه تروریستی داعش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پاریس در نشست بین المللی امروز قرار است راهکارهای موثر برای مبارزه با تروریسم را مورد بررسی قرار دهد. 

برگزار کنندگان این نشست اعلام کردند که مقابله با گروه تروریستی داعش به طور ویژه به بحث گذاشته می شود.

بر اساس اعلام منابع خبری در این نشست «جرالد کلمب» وزیر کشور فرانسه ریاست بخش نخست نشست با موضوع راههای برخورد با حمایت مالی از تروریسم و همکاری با داعش را بر عهده دارد.

«ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه نیز قرار است بخشی دیگر از این نشست با محوریت اتخاذ راهکار مناسب برای پایان دادن به حمایت های مالی داعش را مدیریت کند. 

مسائل حقوقی و قانونی در راستای مبارزه با تروریسم هم در این نشست بین المللی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
 

کد مطلب 4280557
شقایق لامع زاده

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