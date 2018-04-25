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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۰۰

استاندار مازندران در گفتگو با مهر:

ممنوعیت واردات برنج در زمان برداشت/ تغییر مدیران یک نهضت است

ممنوعیت واردات برنج در زمان برداشت/ تغییر مدیران یک نهضت است

ساری - استاندار مازندران بر لزوم ممنوعیت واردات برنج در زمان برداشت محصولات کشاورزی تاکید کرد.

محمد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طبق مصوبه واردات برنج در زمان برداشت محصولات کشاورزی بویژه در مازندران ممنوع است درباره خبر آزادشدن واردات برنج با اظهار اینکه هنوز این مصوبه را ندیده ام و اطلاعی از آن ندارم افزود: آنچه که مسلم است واردات برنج در زمان برداشت این محصول ممنوع است.

وی درباره حمایت از برنجکاران مازندرانی اظهار داشت: برای حمایت از شالیکاران خرید تضمینی محصول برنج در استان انجام شد و کشاورزان از آن استقبال کرده اند و مراکز مازندران دوماه آماده خرید محصولات بوده است.

اسلامی در عین حال با بیان اینکه کشور با کسری یک میلیون و ۶۰ هزار تنی برنج مواجه است و باید آن را از طریق واردات تامین کند افزود: این واردات نباید در زمان برداشت محصولات باشد.

استاندار مازندران در بخشی دیگر از گفتگو درباره تغییر و جابجایی مدیران افزود: جابجایی مدیران یک نهضت متوقف نشدنی است اما این جابجایی ها نباید به صورت موج باشد که منجر به تضعیف ادارات و مدیریت ها شود.

وی اظهار داشت: آنچه که مهم است جریان ثبات مدیریت بوده و نباید جو و موج سازی ایجاد که مدیریت ها را تضعیف کند.

اسلامی تصریح کرد: جابجایی و تغییر مدیران در استان همواره وجود دارد و آن دسته از که مدیرانی که باید بروند خودشان می دانند.

کد مطلب 4280558

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