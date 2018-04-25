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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۰۱

در دانشگاه تهران ؛

جشنواره استارتاپ های لوازم خانگی برگزار می شود

جشنواره استارتاپ های لوازم خانگی برگزار می شود

دانشگاه تهران بنا دارد جشنواره ای در راستای ایجاد استارتاپ های حوزه لوازم خانگی برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تولید محصولات جدید همواره زمینه ساز گسترش و توسعه بازار برای شرکت‌های تولیدی بوده است. از طرفی با توجه به اینکه توجه به ایده‌های جدید متناسب با نیازهای بازار، یکی از عوامل اصلی موفقیت در این فرایند است و همچنین با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۷، به سال حمایت از کالای ایرانی، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران همایش سوم جشنواره صنعتی رسم با موضوع «راه اندازی استارت آپ های لوازم خانگی» را برگزار می کند.

رویداد سالانه مکانیک «رسم»، ایده بازاری است که با هدف جمع آوری ایده‌های برتر و معرفی آن‌ها به صنعت، موضوع و محوریت رویداد امسال خود را حوزه « لوازم خانگی » گذاشته است. جهت ارائه هر چه بهتر ایده ها توسط ایده‌پردازان، ۳ همایش مهارت آموزی با موضوعات « ایده‌پردازی و شریک پذیری »، « راه اندازی کسب و کار های تولیدی» و « همایش ویژه لوازم خانگی» در نظر گرفته شده است.

تاکنون دو همایش « ایده‌پردازی و شریک پذیری » و « راه اندازی کسب و کار های تولیدی» - که با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان همراه بود – برگزار شده است.

این همایش روز پنج شنبه ۶ اردیبهشت ماه ساعت ۱۴:۰۰ در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می شود.

کد مطلب 4280561

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