۹۰ پروژه فرهنگی طی ۴ سال اخیر در صالحیه اجرا شده است

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: تلاش برای خروج از بن بست شهری از اولویت های شورای است و تا حدود زیادی این مهم محقق و به مرحله اجرا رسیده است.

دهقان در ادامه از احداث درمانگاه تخصصی شهر صالحیه خبر داد و افزود: بدین منظور شورای اسلامی شهر به همراه شهرداری زمینی به مساحت ۴۵۰۰ متر مربع را برای این منظور درنظر گرفته است.

رییس شورای شهر صالحیه با تأکید بر اینکه زیرساخت ها و زمینه های رشد و ترقی شهر صالحیه مهیا و آماده شده است گفت: با جذب و مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی یکی از دغدغه های ما در این مسئله عمران و آبادانی شهر مرتفع و محقق خواهد شد.

دهقان با تشریح روند اقدامات به ویژه در بخش شهری و شهرداری ها و توسعه فضاهای فرهنگی و هنری و اجتماعی، اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش و پیگیری های به عمل آمده قدم های خوبی در راستای ایجاد زیرساخت ها و ایجاد جذابیت برای سرمایه گذار بخش خصوصی برداشته شده است و از طرفی تلاش می کنیم مسیر توسعه و آبادانی صالحیه بیش از پیش هموار شود.

رییس شورای اسلامی شهر صالحیه در عین حال اظهار داشت: پروژه های دیگری نیز در دست اجرا داریم که زمینه مهمی برای توسعه بیش از پیش این شهر در سال جاری فراهم و مهیا خواهد شد.

دهقان بیان کرد: در طول ۴ سال گذشته قریب به ۹۰ پروژه شامل فرهنگی، رفاهی، ورزشی، اجتماعی در شهر صالحیه اجرا شده است.

وی افزود: پروژه هایی که امسال اجرا و به بهره برداری رسیده اند در واقع بذر آن در سال های گذشته پاشیده یا کاشته شده است و امروز به همت مسئولان حاضر و وقت شورای شهر و شهرداری یکی پس از دیگری به مرحله اجرا و بهره برداری می رسند.

رییس شورای شهر اسلامی صالحیه در ادامه و بخش دیگری از سخنان خود به افتتاح چندین طرح و پروژه عمرانی فرهنگی و اجتماعی همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: بهره برداری از دومین ساختمان آتش نشانی، افتتاح بوستان های یاس و نهج البلاغه را از جمله این پروژه ها نام برد.

وی همچنین با بیان اینکه مسئولان شهر به مطالبات و خواسته های مردم عنایت دارند، اظهار داشت: تلاش ما این که با اتمام و بهره برداری از پروژه ها و طرح های در حال احداث رونق بیشتری را در شهر صالحیه رقم بزنیم.

رییس شورای شهر اسلامی صالحیه به فقر سرانه های درمانی صالحیه اشاره کرد و گفت: شهر صالحیه با دارا بودن بیش از ۷۰ هزار نفر جمعیت از داشتن سرانه درمانی محروم است لذا با اجرای درمانگاه بزرگ تخصصی بخشی از نیازهای این شهر در آینده نزدیک مرتفع خواهد شد.

این عضو شورای اسلامی شهر صالحیه در بخش دیگری از سخنان خود یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ این شورا و شهرداری صالحیه را «ساماندهی کانال سیاب» عنوان کرد و اظهار داشت: در مرحله اول طرح مطالعاتی این کانال از طریق کمیسیون ماده ۵ استانداری انجام شده و به تصویب رسیده بود که اطراف آن را به فضای سبز تبدیل کنیم. به گفته وی در مجموع یک هزار و ۲۰۰ متر از این کانال در دوره چهارم شورای اسلامی شهر صالحیه ساماندهی شد و عملیات ساماندهی این پروژه هم اکنون با تلاش و کوشش مضاعفی توسط اعضای شورای دوره پنجم و شهرداری در حال اقدام و نتیجه آن این است که پروژه به جاده در حال احداث صالحیه به واوان رسیده است.