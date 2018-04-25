مهم ترین اختلال خواب کودکان/۴۰درصد بچه های ایرانی گرفتار قطع تنفس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد فرهادی صبح چهارشنبه در هشتمین همایش سراسری اختلالات خواب که در تالا بیمارستان امام خمینی(ره) در حال برگزاری است، افزود: کودکان از بدو تولد تا سن بلوغ گرفتار انواع اختلالات خواب هستند که مهم ترین آن قطع تنفس در خواب است.

وی با اشاره به این مطلب که ۴۰ درصد کودکان ایرانی گرفتار قطع تنفس در خواب هستند، گفت: علت این عارضه، بزرگی لوزه سوم است که راه تنفس در ناحیه حلق را مسدود می کند.

این متخصص گوش و حلق و بینی، راه درمان این اختلال را جراحی دانست و افزود: چنانچه این اختلال هرچه زودتر درمان نشود، می تواند عوارضی همچون مختل شدن رشد کودک، کم غذا خوردن و سرماخوردگی های مکرر به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر این عارضه تدوام داشته باشد منجر به این می شود که اکسیژن به مغز کم برسد و به تدریج مشکلات مغزی برای فرد مبتلا ایجاد کند و باعث کم هوشی کودک شود.

فرهادی با اشاره به اثرات برگشت ناپذیر عارضه قطع تنفس در کودکان، افزود: اگر این عارضه به سنین بلوغ برسد، فرد با رفتارهایی همچون خستگی در روزها، خواب آلودگی، سردردهای صبحگاهی، کم حوصله بودن و اختلالات رفتاری مواجه می شود.

رئیس انجمن پزشکی خواب ایران، گفت: ۱۰ درصد ایرانی ها دچار اختلال قطع تنفس هستند که همه این افراد نیاز به درمان دارند.