به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین المللی جام ژاکسیلیک اوشکمپیروف قزاقستان روزهای ۱۴ تا ۱۶ اردیبهشت ماه در شهر آکتائو و رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جوانان جام موخران واختانگادزه روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه در شهر باتومی کشور گرجستان برگزار می شود.
بر این اساس ترکیب نهایی تیم های منتخب کشتی فرنگی اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:
تورنمنت قزاقستان:
۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز
۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد
۷۲ کیلوگرم: اشکان سعادتی فر
۷۷ کیلوگرم: علی کبیری
۸۷ کیلوگرم: حسن فروزنده
۹۷ کیلوگرم: حمیدرضا بادکان
مربی و سرپرست: روح اله دل انگیز
یک مربی به معرفی هیأت کشتی استان تهران
داور: رضا صالح آبادی
تورنمنت گرجستان:
۵۵ کیلوگرم: پویا ناصر پور
۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی
۶۳ کیلوگرم: بهرام معروف خ، انیمحمدجواد رضایی و مصطفی کایدخورده
۶۷ کیلوگرم: سجاد ایمان طلب
۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد
۷۷ کیلوگرم: محمد چوبچیان
۸۲ کیلوگرم: حسین فروزنده
۸۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی
۹۷ کیلوگرم: وحید دادخواه
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده سید اح و سان اسماعیل پور
سرمربی: حمید باوفا
مربیان: مهرداد اسفندیاری فر- حسن حسین زاده
داور: داود فرجی
سرپرست: مهدی شربیانی
مدیر فنی: حسن بابک
مربی کشتی گیر مدال آور: یوسف محمدی
برای حضور در دو تورنمنت بین المللی؛
ترکیب نهایی تیمهای منتخب کشتی فرنگی جوانان اعلام شد
ترکیب نهایی تیم های منتخب کشتی فرنگی جوانان برای حضور در دو رقابت بین المللی در قزاقستان و گرجستان مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین المللی جام ژاکسیلیک اوشکمپیروف قزاقستان روزهای ۱۴ تا ۱۶ اردیبهشت ماه در شهر آکتائو و رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جوانان جام موخران واختانگادزه روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه در شهر باتومی کشور گرجستان برگزار می شود.
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