به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین المللی جام ژاکسیلیک اوشکمپیروف قزاقستان روزهای ۱۴ تا ۱۶ اردیبهشت ماه در شهر آکتائو و رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جوانان جام موخران واختانگادزه روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه در شهر باتومی کشور گرجستان برگزار می شود.



بر این اساس ترکیب نهایی تیم های منتخب کشتی فرنگی اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:



تورنمنت قزاقستان:

۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز

۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد

۷۲ کیلوگرم: اشکان سعادتی فر

۷۷ کیلوگرم: علی کبیری

۸۷ کیلوگرم: حسن فروزنده

۹۷ کیلوگرم: حمیدرضا بادکان

مربی و سرپرست: روح اله دل انگیز

یک مربی به معرفی هیأت کشتی استان تهران

داور: رضا صالح آبادی



تورنمنت گرجستان:

۵۵ کیلوگرم: پویا ناصر پور

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی

۶۳ کیلوگرم: بهرام معروف خ، انیمحمدجواد رضایی و مصطفی کایدخورده

۶۷ کیلوگرم: سجاد ایمان طلب

۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد

۷۷ کیلوگرم: محمد چوبچیان

۸۲ کیلوگرم: حسین فروزنده

۸۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی

۹۷ کیلوگرم: وحید دادخواه

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده سید اح و سان اسماعیل پور

سرمربی: حمید باوفا

مربیان: مهرداد اسفندیاری فر- حسن حسین زاده

داور: داود فرجی

سرپرست: مهدی شربیانی

مدیر فنی: حسن بابک

مربی کشتی گیر مدال آور: یوسف محمدی