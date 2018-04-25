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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۵۰

نتایج آزمون ای پی تی دانشگاه آزاد اعلام شد

نتایج آزمون ای پی تی دانشگاه آزاد اعلام شد

نتایج آزمون ای پی تی فروردین ماه دانشگاه آزاد اسلامی از سوی مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، تمامی داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی English.iau.ac.ir از نتیجه این آزمون آگاهی یابند.

امکان بازیابی شماره پرونده داوطلبان از طریق شماره تماس ۴۷۴۳ و انتخاب کلید شماره ۳، فراهم است.

مرکز آزمون های استاندارد زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی برای آمادگی داوطلبان، کلاس های آموزشی برگزار می کند که متقاضیان در صورت تمایل و نیاز می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی English.iau.ac.ir/ept برای شرکت در کلاس ها ثبت نام کنند.

کد مطلب 4280589

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