نتایج آزمون ای پی تی دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، تمامی داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی English.iau.ac.ir از نتیجه این آزمون آگاهی یابند.

امکان بازیابی شماره پرونده داوطلبان از طریق شماره تماس ۴۷۴۳ و انتخاب کلید شماره ۳، فراهم است.

مرکز آزمون های استاندارد زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی برای آمادگی داوطلبان، کلاس های آموزشی برگزار می کند که متقاضیان در صورت تمایل و نیاز می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی English.iau.ac.ir/ept برای شرکت در کلاس ها ثبت نام کنند.