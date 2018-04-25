  1. بین الملل
  2. اروپا
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱

خبرنگاران بدون مرز گزارش دادند؛

محدودیت بی سابقه مطبوعات در اروپا

محدودیت بی سابقه مطبوعات در اروپا

گزارش جدید گزارشگران بدون مرز نشان می دهد که در سال گذشته هیچ جای دنیا به اندازه اروپا محدودیت آزادی مطبوعات را تجربه نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زوددویچه سایتونگ، سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار گزارشی از محدودیت بی سابقه و شدید رسانه ها و مطبوعات در اروپا خبر داد. 

در این گزارش آمده است: مطبوعات و رسانه ها در کشورهای لهستان، چک، اسلواکی و مجارستان به شدت از سوی دولت محدود شده اند. 

این در حالی است که در این گزارش آلمان با بهبود وضعیت خود در جایگاه ۱۵ در لیست کشورهای برخوردار از آزادی مطبوعات قرار گرفته است.

کشور مالت که پیشتر رتبه ۱۸ را برخوردار بود در این گزارش به رتبه۶۵ تنزل پیدا کرده است.

گفتنی است شاخص گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز درباره میزان آزادی مطبوعات و رسانه ها، معیارهایی مانند تعدد و استقلال رسانه ها، فضای رسانه و خودسانسوری آنها، فضای قانون گذاری و زیرساخت های کار حرفه ای  است.

۱۸۰ کشور جهان با معیارهای عنوان شده مورد بررسی گزارشگران بدون مرز قرار می گیرند.

کد مطلب 4280591
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها