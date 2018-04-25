محدودیت بی سابقه مطبوعات در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زوددویچه سایتونگ، سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار گزارشی از محدودیت بی سابقه و شدید رسانه ها و مطبوعات در اروپا خبر داد.

در این گزارش آمده است: مطبوعات و رسانه ها در کشورهای لهستان، چک، اسلواکی و مجارستان به شدت از سوی دولت محدود شده اند.

این در حالی است که در این گزارش آلمان با بهبود وضعیت خود در جایگاه ۱۵ در لیست کشورهای برخوردار از آزادی مطبوعات قرار گرفته است.

کشور مالت که پیشتر رتبه ۱۸ را برخوردار بود در این گزارش به رتبه۶۵ تنزل پیدا کرده است.

گفتنی است شاخص گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز درباره میزان آزادی مطبوعات و رسانه ها، معیارهایی مانند تعدد و استقلال رسانه ها، فضای رسانه و خودسانسوری آنها، فضای قانون گذاری و زیرساخت های کار حرفه ای است.

۱۸۰ کشور جهان با معیارهای عنوان شده مورد بررسی گزارشگران بدون مرز قرار می گیرند.