۵۰۰۰ کیلومتر از شبکه های آبرسانی مازندران فرسوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عبدالهی در خصوص عملکرد شرکت با ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده طی ۴ سال اخیر که به اندازه ۱۰ سال در استان کار شده اظهار داشت : در سال ۹۲ حدود ۲۵۲ پروژه نیمه تمام با نیاز اعتباری ۲۵۰ میلیارد تومان داشتیم که در چهار سال گذشته موفق شدیم ۱۶۲ پروژه را با صرف اعتباری بالغ بر ۱۶۵ میلیارد تومان و بهره مندی ۴۹۶ روستا با جمعیتی بالغ بر ۲۷۸ هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی به اتمام برسانیم و در دو سال گذشته نیز ۲۳۱ روستا با ۱۱۵ هزار نفر جمعیت و صرف اعتباری بالغ بر ۸۲ میلیارد تومان آب دار شدند.

وی تعداد پروژه های در دست اجرای شرکت را ۴۳۹ پروژه اعلام کرد که اتمام این تعداد پروژه ۳۸۳ میلیارد تومان اعتبار می طلبد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مجموع خطوط انتقال و شبکه توزیع را ۱۵۵۰۰ کیلومتر عنوان کرد که ۵ هزار کیلومتر آن فرسوده است و هر ساله با توجه به درجه بندی اصلاح می شود .

عبدالهی در پایان این گفتگو از مردم خواست الگوی میزان مصرف آب را در نظر داشته باشند و برای گذر از بحران پیش رو خود و خانواده خود را موظف به صرفه جویی و استفاده بهینه از آب کنند و همچنین آب بهای خود هر چند اندک را به موقع بپردازند تا شرکت بتواند خدمات رسانی مطلوبتری به آنها داشته باشد.

وی میانگین سرانه مصرف آب در هر شبانه روز را ۱۵۰ لیتر در ثانیه عنوان کرد و گفت: این میزان در مازندران به ۲۵۰ لیتر و در برخی از مناطق روستایی استان به ۴۰۰ لیتر هم می رسد و این در حالی است که هر متر مکعب آب یعنی هر هزار لیتر آب را با قیمت ناچیز و به مبلغ ۲۰۰ تومان به مردم تحویل می دهیم اما هزینه تمام شده آن برای ما ۱۵۰۰ تومان و در برخی از مناطق صعب العبور به ۴ هزار تومان هم می رسد ،همچنین هر انشعاب را با قیمت ۱۷۰ تومان به مردم واگذار می کنیم در حالیکه هزینه آن برای ما ۲ و نیم میلیون تومان تمام می شود لذا با توجه به اینکه تولید آب هزینه های گزافی برای ما دارد متاسفانه با مصرف بی رویه تبدیل به فاضلاب می شود و این به کیفیت منابع زیرزمینی هم لطمه می زند و یقینا آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد.