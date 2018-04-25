خرید گندم در خوزستان از مرز ۲۴۶ هزار تن گندم گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش حسین پور اظهار کرد: با وجود سیستم جدید سامانه خرید و تصمیم دولت برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان که در حذف دلالان و واسطه ها موثربود، کشاورز، محصول تولیدی خود را به طور مستقیم به مراکز خرید دولتی تحویل می دهد و زمینه برای جولان دادن دلالان نیز از میان می رود.



وی افزود: دستور حذف دلالان و واسطه ها پس از انتقال مشکلات کشاورزان مبنی بر ستمی که از ناحیه دلالان بر آنها می رود، از طرف دولت صادر شد که پس از آن، اقدامات بسیار خوبی برای خرید تضمینی و کاهش نقش واسطه ها به عمل آمد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۴ با مقایسه خرید امسال با سال گذشته در مدت زمانی مشابه اظهار داشت: در مشابه سال گذشته ۱۲۸ هزار و ۸۷۱ تن گندم خریداری شد ولی امسال با توجه به خشکسالی سال گذشته تاکنون بیش از ۲۴۶ هزار تن گندم به نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری نکرده ایم.

حسین پور به قیمت خرید گندم تضمینی از کشاورزان اشاره کرد و گفت: امسال قیمت گندم معمولی با افت چهاردرصد مفید و دو درصد غیر مفید به قیمت ۱۳هزار ریال و گندم دوروم را با افت مشابه به نرخ ۱۳ هزار و ۳۰۰ ریال خریداری می کنیم.

وی افزود: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۴ در سال گذشته با بهره گیری از ۹۲ مرکز خرید توانست نزدیک به یک میلیون و ۳۵۳ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری و ذخیره سازی کرد.