تمسک به قرآن تنها راه رسیدن ما به عاقبت به خیری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بطحایی عصر روز گذشته، سه‌شنبه چهارم اردیبهشت‌ماه در حاشیه بازدید از سی‌وپنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم که در مصلی برگزار شد، با بیان اینکه ما برای عاقبت‌بخیری خود و جامعه و نظام تنها راهی که داریم تمسک و انس با قرآن است، گفت: با برگزاری چنین مراسمی می‌توانیم سهم بیشتری در برپایی مفاهیم قرآن در جامعه داشته باشیم. بنده و همکارانم در آموزش و پرورش همواره درصدد هستیم بتوانیم آموزه‌های قرآنی را در بین دانش‌آموزان ترویج داده و از این ثروت ارزشمند بهره ببریم.

وی یادآور شد: در آموزش و پرورش بحث استفاده و تمسک جستن به قرآن و انس با قرآن درباره تمام عرصه‌های قرآنی از حفظ، تلاوت تا تفسیر قرآن مدنظر است و امیدواریم بتوانیم در ادامه مسیر با تقویت برنامه‌های قرآنی در این مسیر موفق‌تر باشیم.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه درباره اینکه ما درصددیم از تمام امکانات برای رسیدن به مفاهیم قرآنی در بین جوانان و نوجوانان بهره ببریم، یادآور شد: بر همین اساس برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده‌ایم که انشاءالله امسال عملیاتی می‌شود. در دولت دوازدهم نیز تلاش شده است که فضا و بستر آماده‌تری را برای فعالیت‌های قرآنی در بین دانش‌آموزان، مربیان و خانواده‌های آنها داشته باشیم.

بطحایی یادآور شد: برنامه‌های ترویجی و تبلیغی را از دو هفته پیش در راستای مفاهیم قرآنی با اولیا و مربیان برگزار کرده‌ایم. تنها چراغی که می‌تواند فرزندان ما را در این دنیای شلوغ و پرآشوب هدایت کند نورانیت قرآن کریم است و انس بچه‌ها باید با قرآن بیشتر از اینها شود. در مدرسه زمان کمی داریم و نمی‌توانیم آنگونه که شأن قرآن است فعالیت داشته باشیم. بخش عمده فعالیت‌های قرآنی باید در منزل و با کمک آموزش و پرورش باشد بر همین اساس ما در سال آینده برای این امر برنامه‌هایی داریم.