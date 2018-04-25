به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یحیی دولتی در کنگره قاره ای درماتولوژی در ارتباط با خالهای خطرناک در بدن، اظهار داشت: به طور کلی خالها به دو دسته مادرزادی و اکتسابی تقسیم میشوند و برخی از آنها ممکن است به سرطان ملانوم که یکی از خطرناکترین سرطانها بوده و درمان مشکلی دارد تبدیل شود.
وی افزود: البته اگر سرطان ملانوم زود تشخیص داده شود و خال سریعا برداشته شود احتمال نجات فرد بسیار زیاد خواهد بود. بنابراین افرادی که در بدن خود خالهای زیادی دارند باید بیشتر مراقب باشند و علایم سرطان ملانوم را جدی بگیرند.
دولتی با اشاره به اینکه خالهای بزرگ سیاه و مودار احتمال تبدیل شدن آنها به سرطان ملانوم بیشتر است، گفت: ۴ علامت بزرگ ابتلا به این سرطان بزرگ شدن سریع آن، دندانهدار شدن خال، رنگ خال از یکنواختی در آمدن و خونریزی است که افراد در صورت مشاهده این موارد حتماً باید به متخصص پوست مراجعه کنند.
وی در مورد استفاده از ضدآفتاب در پیشگیری از سرطانهای مختلف پوست که در معرض تابش نور خورشید قرار دارد، گفت: افراد باید برای استفاده از ضدآفتاب برای بار نخست به پزشک مراجعه کنند و اگر SPF کرم ضدآفتاب ۳۰ باشد کافی است.
این متخصص پوست و مو با اشاره به اینکه ضدآفتابها انواع مختلفی دارند، گفت: به طور کلی ضدآفتاب به دو دسته برای پوستهای خشک و چرب تقسیم میشود که برخی از آنها میتواند برای افراد آلرژیزا باشد.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: ضخامت کرم ضدآفتابهای پوست باید زیاد باشد و فرد در صورت شستوشوی بدن یا تعریق زیاد باید استفاده از ضدآفتاب را تکرار کنند.
کنگره قاره ای درماتولوژی از امروز در مرکز همایش های صدا و سیما با حضور ۳۳ کشور دنیا از جمله آمریکا، آلمان، ایتالیا، هند، فرانسه، تونس، برزیل، کانادا، فیلیپین، ترکیه، ژاپن و...، در حال برگزاری است.
نظر شما