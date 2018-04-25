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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵

دبیر شورای سیاستگذاری پنجمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران معرفی شد

دبیر شورای سیاستگذاری پنجمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران معرفی شد

مدیرکل هنرهای تجسمی در حکمی دبیر پنجمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر هنرهای تجسمی، مجید ملانوروزی مدیرکل هنرهای تجسمی و رییس شورای سیاستگذاری پنجمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران در حکمی اکبر اسکندرنژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین را به عنوان دبیر و عضو شورای سیاستگذاری پنجمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران منصوب کرد.

ملانوروزی در این حکم نوشته است: «پنجمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران با همراهی صمیمانه پیشکسوتان، استادان و هنرمندان دوره های پیشین و به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین برپا خواهد شد، لذا برای پیشبرد اهداف دوسالانه با توجه به تجربه، توان و تعهد جنابعالی به موجب این حکم به عنوان دبیر و عضو شورای سیاستگذاری پنجمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران منصوب می شوید.»

چهارمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران شهریور ماه ۱۳۹۵ در قزوین برگزار شد و قرار است پنجمین دوره دوسالانه امسال برگزار شود.

کد مطلب 4280612
آروین موذن زاده

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