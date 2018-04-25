دبیر شورای سیاستگذاری پنجمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر هنرهای تجسمی، مجید ملانوروزی مدیرکل هنرهای تجسمی و رییس شورای سیاستگذاری پنجمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران در حکمی اکبر اسکندرنژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین را به عنوان دبیر و عضو شورای سیاستگذاری پنجمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران منصوب کرد.

ملانوروزی در این حکم نوشته است: «پنجمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران با همراهی صمیمانه پیشکسوتان، استادان و هنرمندان دوره های پیشین و به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین برپا خواهد شد، لذا برای پیشبرد اهداف دوسالانه با توجه به تجربه، توان و تعهد جنابعالی به موجب این حکم به عنوان دبیر و عضو شورای سیاستگذاری پنجمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران منصوب می شوید.»

چهارمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران شهریور ماه ۱۳۹۵ در قزوین برگزار شد و قرار است پنجمین دوره دوسالانه امسال برگزار شود.