تجدید میثاق وزیر تعان کار و رفاه اجتماعی با آرمان های امام راحل

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی صبح چهارشنبه به همراه احمد مشیریان معاون روابط کار، ابراهیم صادقی فر سرپرست صندوق بازنشستگی کشور، علیرضا محجوب رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی و سید تقی نوربخش رییس سازمان تامین اجتماعی به همراه مدیران سازمان های تابعه و جمعی از کارگران با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) با آرمان های والای ایشان، رهبری و شهدا تجدید پیمان کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم، با نثار تاج گل و قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی با آرمان های والای امام راحل، شهدا و رهبر فرزانه انقلاب تجدید میثاق کردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه کارگران ضمن قرائت فاتحه، یاد و خاطره آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز گرامی داشتند.

بر اساس این گزارش ۱۱ اردیبهشت ماه روزجهانی کار و کارگر نامگذاری شده است.