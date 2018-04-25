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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۴۶

صبح امروز؛

پیکرهای مطهر دو شهید والامقام وارد کرمان شد

پیکرهای مطهر دو شهید والامقام وارد کرمان شد

کرمان - پیکر مطهر شهید مدافع وطن «حاج مرتضی عسکری زاده» و شهید مدافع حرم «عجب گل غلامی» در فرودگاه بین المللی کرمان مورد استقبال قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین استقبال از دو شهید والامقام «حاج مرتضی عسکری زاده» شهید مدافع وطن و «عجب گل غلامی» شهید مدافع حرم صبح پنجشنبه با حضور گسترده مردم در فرودگاه بین المللی کرمان برگزار شد.

در این مراسم مردم ولایتمدار استان کرمان و تنی چند از مسئولان استانی حضور داشتند.

آیین وداع با پیکرهای مطهر این شهید گرانقدر بعد از نماز و مغرب و عشاء در «بیت المهدی (عج)» واقع در انتهای بلوار ۲۲ بهمن برگزار می شود.

آیین تشییع و تدفین پیکرهای مطهر شهید «عجب‌گل غلامی» و «مرتضی عسکری زاده» ساعت هشت صبح پنجشنبه بعد از قرائت زیارت عاشورا از حسینیه ثارالله به سمت گلزار شهدای کرمان برگزار می ‌شود.

شهید والامقام مدافع حرم «عجب‌گل غلامی» از رزمندگان لشکر فاطمیون در منطقه بوکمال سوریه در نبرد با تکفیرها به شهادت رسید.

شهید مرتضی عسکری زاده پلیس افتخاری در درگیری پلیس موادمخدر کرمان با قاچاقچیان و اشرار مسلح به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 4280621

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