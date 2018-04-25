 نظام آموزشی دانشگاه ها متناسب با آمایش سرزمینی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زارعی صبح چهارشنبه در نشست خبری که به منظور تشریح فعالیت های سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها در مشهد برگزار شد اظهار کرد: همه اساتید به این نکته تاکید دارند که علم باید اقتدار آفرین باشد و تبدیل به قدرت شود،متاسفانه در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور نظام آموزشی متناسب با آمایش سرزمینی نیست و نظام مدرک گرایی بر آن ها حاکم است.

وی افزود: بسیج اساتید یک تشکل مدنی و حاکمیتی است، که از یک سو کلیت جمهوری اسلامی را نمایندگی می کند و از سوی دیگر مدنی است و سند بالا دستی آن ابلاغیه شورا عالی انقلاب فرهنگی است.

رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه های کشور تصریح کرد: بسیج اساتید در ۷۲۰ کانون دانشگاهی، در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کل کشور به صورت رسمی حضور دارد و بالغ بر ۳۵ هزار نفر از جامعه علمی کشور در این تشکل نام نویسی کرده اند.

زارعی با اشاره به رویکرد حل المسائلی در انجام کارها، به عنوان هدف بسیج اساتید در دوره جدید ابراز کرد: مطابق برنامه ریزی ها در نظر داریم این ۷۲۰ کانون در سه سطح مختلف تخصصی شود.مهمترین هدف بسیج اساتید تمرکز بر حوزه علمی، پژوهشی، فرهنگی و معنوی دانشگاه ها است به این شرط که دانشگاه ها نیز جامعه محور و صنعت محور باشند.

وی ضمن اشاره به وظایف بسیج اساتید در استان ها تاکید کرد: بسیج اساتید در استان ها باید متناسب با محور های توسعه آن استان، در فعالیت های مرتبط با حوزه علم، مداخله کند و به کمک استانداران و فرمانداران بیاید.

رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه های کشور ادامه داد: همچنین یکی دیگر از فعالیت های ما برگزاری جشنواره ملی و بین المللی شهید چمران است که با رویکرد حل المسائلی و در ۲ سطح مختلف در زاد روز این شهید گرانقدر برگزار خواهد شد.

زارعی تاکید کرد: راه اندازی راهیان علم و فناوری به منظور نمایش عظمت و پیشرفت های علمی کشور به جامعه از دیگر کارهایی است که در دستور کار ما قرار دارد.