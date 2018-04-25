۹۰ درصد از وظایف بهزیستی زنجان به بخش خصوصی واگذار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی‌قیداری ظهر چهارشنبه در همایش روز مددکاری اجتماعی در محل سالن شهید شهریاری زنجان، با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد از وظایف بهزیستی به بخش خصوصی واگذار شده است، افزود: در این میان بیش از ۲۴ هزار پرونده در بهزیستی استان زنجان برای مددجویان تشکیل شده و ۲۵۰۰ پروند به مددکاران واگذار شده است.

وی با بیان اینکه مددکاران بر توانمندسازی مددجویان تاکید دارند، گفت: این مددکاران در کلینیک‌ها و اورژانس‌های اجتماعی خدمات لازم را ارائه می‌دهند.

محمدی‌قیداری با بیان اینکه هزار و ۴۱۵ نفر از زنان سرپرست خانوار، مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی استان هستند، ادامه داد: در این میان هزار و ۱۱۱ نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و ۴۴۵ نفر هم تحت پوشش بیمه روستایی و عشایری هستند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان از توانمند شدن ۳۴۱ زن سرپرست خانوار طی سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: بهزیستی بر توانمند شدن مددجویان تحت پوشش تاکید جدی دارد.

محمدی‌قیداری با اشار به فعالیت ۲۱ گروه همیار در استان زنجان، گفت: این گروه‌ها در سال گذشته خدمات خوبی را به جامعه هدف ارائه دادند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه در مرکز شبه‌خانواده ۵۳ کودک یتیم نگهداری می‌شود و این تعداد با دستور قضات به سازمان واگذار شدند، گفت: طی سال گذشته از ۳۳ کودک ارجاع شده به بهزیستی استان ۲۹ کودک به خانواده‌ها واگذار شده است.

محمدی‌قیداری ابراز کرد: ۳۲۸ خانوار چند قلو زیرپوشش بهزیستی استان زنجان هستند.

وی افزود: خوشبختانه سازمان بهزیستی استان زنجان در واگذاری کودکان یتیم به خانواده‌ها طی چند سال گذشته عملکرد خوبی داشته و موفق بوده است.