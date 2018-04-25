فاضل عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آزمون تأسیس و تدریس در آموزشگاه‌های آزاد هنری در همدان برگزار می شود، گفت: این آزمون صبح شنبه ۸ اردیبهشت ماه در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: در این دوره از آزمون، حدود ۳۰ متقاضی برای تدریس یا تأسیس آموزشگاه در رشته نقاشی حضور دارند.

وی با بیان اینکه آزمون کتبی مختص افرادی است که مدرک غیرمرتبط دارند، گفت: در مرحله دوم آزمون که به صورت مصاحبه حضوری برگزار می‌شود، پذیرفته شدگان مرحله اول در کنار متقاضیانی که مدرک مرتبط هنری دارند، به رقابت می‌پردازند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان عنوان کرد: در نهایت افرادی که در مرحله کتبی و مصاحبه پذیرفته می‌شوند، پس از طی مراحل قانونی (تست عدم اعتیاد و سوء پیشینه) برای تدریس و یا تأسیس آموزشگاه آزاد هنری معرفی خواهند شد.

عبادی تأکید کرد: متقاضیان تأسیس آموزشگاه باید مکان مناسبی را هم برای این امر در نظر گرفته و به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کنند.