ساخت ۳۰۰ هزار متر مربع فضای بهداشتی و درمانی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای این تعداد پروژه اعتباری بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد تومان هزینه صرف شده است.

وی سپس با بیان اینکه تا پایان سال ۱۴۵ هزار متر مربع فضای جدید نیز در آذربایجان شرقی به بهره برداری می رسد، ادامه داد: کارنامه بی نظیری در استان به همت استاندار و مسئولان شهری و استانی رقم خورده است.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه به ازای هر ۲۵۰۰ نفر یک مراقب سلامت در استان وجود دارد، ادامه داد: ۱۱ بیمارستان جدید در طول ۵ سال گذشته در آذربایجان شرقی افتتاح شده است.

وی با تاکید بر اینکه به ازای هر ۳۵۰۰ نفر یک پزشک مستقر است، افزود: تعداد خانه های بهداشت این استان، ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد و از ۱۰۰۰ خانه بهداشت، ۳۰۰ خانه بهداشت نوساخت و ۷۰۰ خانه بهداشت دیگر نیز نوسازی شدند.

هاشمی در خصوص مرکز ۶۴ تختخوابی سوانح سوختگی بیمارستان سینا نیز گفت: این بیمارستان مجهزترین مرکز سوانح سوختگی این منطقه محسوب می شود.

وی از افتتاح همزمان ۷۰ پروژه بهداشتی و درمانی در استان آذربایجان شرقی طی روز گذشته خبر داد.