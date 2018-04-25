به گزارش خبرنگار مهر، این توافق‌‎نامه به امضای سعید زرین فر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع به نمایندگی از استانداری و محمدجواد انبیایی مدیرعامل و عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مگفا امضا شد.

سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری بوشهر صبح چهارشنبه در این نشست گفت: حضور استاندار با نگاه علمی و آینده نگری و تاکید بر پروژه‌های زیربنایی برای استان بوشهر یک فرصت است.

مهرداد ستوده بیان کرد: برای نخستین بار است که شورای شهر بوشهر با نگاه علمی مبتنی بر حرکت شرکت‌های دانش بنیان کار می کند و این کار می‌تواند الگویی برای کشور باشد.

وی با بیان اینکه در معاونت عمرانی استانداری بوشهر بستر همکاری در عرصه‌های دانش بنیان فراهم است اظهار داشت: باید اجرای طرح شهر هوشمند بوشهر را با حداقل زمان و حداکثر کیفیت اجرایی کنیم.

مدیرعامل مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) هم در این نشست گفت: اهمیت شهر هوشمند را همه می‌دانیم و مدیریت شهری بر اساس فناوری اطلاعات را امروزه شهر هوشمند می‌نامند.

محمدجواد انبیایی با اشاره به اجرای طرح هوشمند شهر بوشهر گفت: این طرح دو مرحله دارد که شامل طراحی و بستر اجرایی شهر هوشمند می‌شود که در قالب یک توافق‌‎نامه اجرا خواهد شد.

بر اساس توافق‌‎نامه امضا شده موضوع این توافق‌‎نامه انجام فاز طراحی به کمک مشاور خارجی مورد تایید استانداری، تهیه و تامین نقشه نرم افزاری و زیرساخت ارتباطی مبتنی بر فناوری اینترنت، مدیریت پروژه‌های مرتبط با طرح جامع هوشمند است و شرکت مگفا بعد از تایید کمیته راهبری از حداکثر ظرفیت‌های بومی و ملی برای برون سپاری زیرپروژه‌های طرح جامع استفاده خواهد کرد.

گفتنی است مدت زمان اجرای این طرح ۳ سال است و توافق‌‎نامه در ۹ ماده، سه تبصره و دو نسخه به اعتبار واحد تنظیم شده به امضای طرفین رسیده است.