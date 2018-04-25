به گزارش خبرنگار مهر، این توافقنامه به امضای سعید زرین فر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع به نمایندگی از استانداری و محمدجواد انبیایی مدیرعامل و عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مگفا امضا شد.
سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری بوشهر صبح چهارشنبه در این نشست گفت: حضور استاندار با نگاه علمی و آینده نگری و تاکید بر پروژههای زیربنایی برای استان بوشهر یک فرصت است.
مهرداد ستوده بیان کرد: برای نخستین بار است که شورای شهر بوشهر با نگاه علمی مبتنی بر حرکت شرکتهای دانش بنیان کار می کند و این کار میتواند الگویی برای کشور باشد.
وی با بیان اینکه در معاونت عمرانی استانداری بوشهر بستر همکاری در عرصههای دانش بنیان فراهم است اظهار داشت: باید اجرای طرح شهر هوشمند بوشهر را با حداقل زمان و حداکثر کیفیت اجرایی کنیم.
مدیرعامل مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) هم در این نشست گفت: اهمیت شهر هوشمند را همه میدانیم و مدیریت شهری بر اساس فناوری اطلاعات را امروزه شهر هوشمند مینامند.
محمدجواد انبیایی با اشاره به اجرای طرح هوشمند شهر بوشهر گفت: این طرح دو مرحله دارد که شامل طراحی و بستر اجرایی شهر هوشمند میشود که در قالب یک توافقنامه اجرا خواهد شد.
بر اساس توافقنامه امضا شده موضوع این توافقنامه انجام فاز طراحی به کمک مشاور خارجی مورد تایید استانداری، تهیه و تامین نقشه نرم افزاری و زیرساخت ارتباطی مبتنی بر فناوری اینترنت، مدیریت پروژههای مرتبط با طرح جامع هوشمند است و شرکت مگفا بعد از تایید کمیته راهبری از حداکثر ظرفیتهای بومی و ملی برای برون سپاری زیرپروژههای طرح جامع استفاده خواهد کرد.
گفتنی است مدت زمان اجرای این طرح ۳ سال است و توافقنامه در ۹ ماده، سه تبصره و دو نسخه به اعتبار واحد تنظیم شده به امضای طرفین رسیده است.
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