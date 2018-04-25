لزوم بازنگری مدل فعالیت دانشگاه آزاد در حوزه دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، قاسم عموعابدینی در نشست با فعالان و دست‌اندرکاران مراکز رشد واحد علوم و تحقیقات از تعریف زیست بوم جدید در حوزه علم و فناوری برای واحد علوم و تحقیقات خبر داد و گفت: ایجاد این زیست بوم به سه زیرساخت «صندوق سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان»، «کریدور و استانداردسازی» و «مالکیت فکری و تجاری‌سازی» نیاز دارد.

وی از تشکیل کمیته‌ای برای طراحی مدل‌ها و روش‌ها در این زیست بوم خبر داد و افزود: مراکز رشد باید در این زیست بوم زندگی کرده و مراحل مختلف را بگذارنند.

قائم مقام واحد علوم و تحقیقات با تاکید بر اینکه الزامات هر مرحله از رشد برای هسته‌های فناور تا شرکت‌های دانش‌بنیان رعایت شود، تاکید کرد: وقتی یک هسته فناور به شرکت دانش‌بنیان تبدیل شد، دیگر در زیست بوم دانشگاه نباید بماند و باید به مجموعه پارک علم و فناوری برود.

عموعابدینی با تاکید بر بازنگری مدل موجود دانشگاه آزاد در حوزه دانش بنیان، اضافه کرد: مدل و نسخه‌ای که در حوزه دانش‌بنیان پیگیری می‌کنیم نباید واحد باشد بلکه باید مورد به مورد بررسی شود.

وی عنوان کرد: اقدام‌ها و آیین‌نامه‌هایی در سالیان اخیر در دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه دانش بنیان تدوین شده که ماهیت آنها بیشتر دولتی است اما توقع از دانشگاه آزاد این است که اکوسیستم بهتری برای مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کند.

قائم مقام واحد علوم و تحقیقات افزود: اگر اراده‌ای برای شکل گرفتن اقتصاد دانش بنیان داریم باید به اساتید و پژوهشگرانی که شرکت‌های دانش بنیان موفق تاسیس می‌کنند امتیاز تعلق گیرد.

عموعابدینی اظهار داشت: درآمدزایی در حوزه پژوهش و فناوری باعث افتخار است. اساتیدی که در حوزه پژوهش و فناوری نسبت به تاسیس شرکت اقدام می‌کنند، کلاس‌های آنها پربارتر از اساتیدی است که تئوری می‌گویند.