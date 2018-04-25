دهه پنجم انقلاب اسلامی را به دهه هنر قرآنی تبدیل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آخرین روز از رقابت های سی و پنجمین مسابقات بین المللی قرآن کریم با بازدید از این رویداد عظیم قرآنی گفت:جمهوری اسلامی ایران که امسال چهلمین سال خود را جشن می گیرد با قرآن پیوند عمیق و گسترده دارد.

وی با تاکید براینکه رهبر انقلاب خود نیز مفسر قرآن است افزود: انقلاب با قرآن متولد شد و با آن مسیر تکامل را پیموده است. نظام ما بعد از انقلاب در سطوح مختلف ارتباط با قرآن را حفظ کرده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه افزود: در سال های اخیر در سطوح مختلف قرآن اعم از ساحت لفظی، معنایی، تلاوت، حفظ و هنرهای مرتبط با قرآن شاهد پیشرفت در همه حوزه ها بوده ایم.

صالحی با اشاره به ارتباط معنایی قرآن اظهار داشت: آن موقعی که افراد از لفظ به معنا برسند را می توان ارتباط وسیعی در خصوص حوزه قرآنی دانست.

وی ترجمه های قرآنی، وجود دانشکده های قرآنی و هزاران پایان نامه و کتاب قرآنی را نشانه ای از ارتباط معنایی با قرآن دانست و تصریح کرد: ارتباط وجودی سومین نوع ارتباط با قرآن است. اینکه هستی انسان با قرآن معنا پیدا کند و ذاتا رنگ قرآن یابد از جنبه های این ارتباط قرآنی است. کسانی که آیات قرآن در قلب و عقل و اندیشه ورفتارشان نمود پیدا کرده و تجلی پیدا می کند این ارتباط را دارند.

وی با تاکید بر اینکه در مسیر دهه پنجم انقلاب، فیلم‌ها، سریال‌ها، ادبیات، فیلمنامه و نمایشنامه و... باید بیشتر طعم و رنگ قرآنی پیدا کند، افزود: ما در عرصه هنر انیمیشن‌هایی داریم که می‌تواند اثرگذار باشد. دهه پنجم انقلاب را باید به دهه هنر و قرآن تبدیل کنیم. قرآن باید در این فضا ظهور و بروز پیدا کند و استفاده حداکثری از فضای مجازی برای نشر معارف و الفاظ قرآنی را داشته باشیم. لازم است در این عرصه کارهای مضاعفی را انجام بدهیم و همه در خدمت قرآن باشیم تا فضای مجازی معطر به عطر قرآن شود. هنرهای مختلف باید به مفاهیم قرآن نزدیک شوند و از آنها بهره ببرند.

وزیر ارشاد در پایان تاکید کرد: قرآن حلقه اتصال بین مسلمان هاست؛ هر قدر ما بتوانیم اصول و مبانی آن را منتشر کنیم، اقتدار مسلمانان مستحکم تر خواهد شد. حضور نمایندگان ۸۴ کشور در مسابقات قرآنی این دوره، یکی از همین فرصت های طلایی برای گسترش پیام های اخلاقی و اجتماعی قرآن و این مسابقات بین المللی قرآن فرصتی مناسب در جهت مکالمه و گفت‌وگوی در جهان اسلام است.