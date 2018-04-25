بخش خصوصی در استان بوشهر حمایت می شود/ لزوم حرکت در مسیر قانون

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح چهارشنبه در نشست امضای توافقنامه طرح جامع شهر بوشهر اظهار داشت: تعامل و همکاری خوب شورا و شهرداری بوشهر در اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری را شاهد هستیم.
وی اضافه کرد: اگر نگاه مثبت شورا و شهرداری در طرحهای مربوط به حوزه شهری نباشد شاهد پیشرفت طرحهای مختلف از جمله طرح هوشمند نبودیم.
استاندار بوشهر بر ضرورت قانونمندی در جامعه تاکید کرد و بیان داشت: همکاری شورا و شهرداری در طرح شهر هوشمند و پنل های خورشیدی برای روشنایی شهر قابل تقدیر است و امیدواریم این دو طرح به خوبی در بوشهر اجرایی شود.
وی با بیان اینکه دنیای جدید به سمت هوشمندسازی پیش میرود، اضافه کرد: با این شرایط مجبور هستیم از دانش روز و ظرفیتهای دانش بنیان در عرصههای مختلف استفاده کنیم.
استاندار بوشهر بیان کرد: اگر اجرای طرح هوشمند در بوشهر با موفقیت عملیاتی شود میتواند الگویی برای سایر شهرهای کشور باشد.
گراوند بر ضرورت تقویت بخش خصوصی در عرصههای مختلف تاکید کرد و گفت: دولت رقیب بخش خصوصی نیست بلکه یار بخش خصوصی است و سیاستها هم باید مبتنی بر تقویت بخش خصوصی باشد.
توافقنامه طرح جامع شهر بوشهر بین استانداری بوشهر و مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) به امضای سعید زرین فر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع به نمایندگی از استانداری و محمدجواد انبیایی مدیرعامل و عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مگفا امضا شد.
بر اساس توافقنامه امضا شده موضوع این توافقنامه انجام فاز طراحی به کمک مشاور خارجی مورد تایید استانداری، تهیه و تامین نقشه نرم افزاری و زیرساخت ارتباطی مبتنی بر فناوری اینترنت، مدیریت پروژههای مرتبط با طرح جامع هوشمند است و شرکت مگفا بعد از تایید کمیته راهبری از حداکثر ظرفیتهای بومی و ملی برای برون سپاری زیرپروژههای طرح جامع استفاده خواهد کرد.
مدت زمان اجرای این طرح ۳ سال است و توافقنامه در ۹ ماده، سه تبصره و دو نسخه به اعتبار واحد تنظیم شده به امضای طرفین رسیده است.
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