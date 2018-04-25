زلزله ۳.۵ ریشتری در اسفراین خسارتی نداشت

جواد نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌محض وقوع زلزله ۳.۵ ریشتری در اسفراین، تیم‌های ارزیاب اعزام شدند که تاکنون هیچ گونه خسارت مالی و جانی گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله‌ای باقدرت ۳.۵ درجه در مقیاس ریشتر شهرستان اسفراین را لرزاند.

به گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زلزله در ساعت ۱۰ و ۲۸ دققیه ۹ ثانیه در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ‌داده است.

این مرکز، مختصات جغرافیایی این زلزله را در عرض جغرافیایی ۳۷.۱۰۸ و طول جغرافیایی۵۷.۷۳۲ اعلام کرده است.

خراسان شمالی از استان‌های زلزله‌خیز در کشور به شمار می‌رود.