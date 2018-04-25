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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۳۵

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

شکست مفتضحانه آمریکا در صحرای طبس نشان ناتوانی و ضعف این کشور بود

شکست مفتضحانه آمریکا در صحرای طبس نشان ناتوانی و ضعف این کشور بود

بیرجند-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در پیامی به مناسبت پنجم اردیبهشت سالروز شکست مفتضحانه آمریکا در صحرای طبس گفت: شکست مفتضحانه آمریکا در طبس نشان ناتوانی و ضعف این کشور بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی به مناسبت پنجم اردیبهشت سالروز شکست مفتضحانه آمریکا در صحرای طبس به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَ مَکرُوا مکْراً و مَکَرْنا مکراوهُمْ لا یَشْعرونَ»

بدون شک ماجرایی که در روز پنجم اردیبهشت 1359 در منطقه‌ای از صحرای طبس به وقوع پیوست؛ نمونه ای از ناتوانی و ضعف  قدرت جریان باطل «آمریکای جنایتکار» در برابر مدد و عنایاتالهی بوده است.

در تشریح این مطلب به این جمله‌ی امام خمینی(ره) که فرمودند: « آمریکا، هیچ غلطی نمی تواند بکند.» می توان اشاره کرد که هرگونه حیله، مکر و توطئه ای علیه انقلاب اسلامی ایران در طول تاریخ به فضل الهی با شکست روبرو شده است.

جریان شکست مفتضحانه ایادی استکبار در طبس در طی این 38 سال گذشته همواره به برکت خون تنها شهید این حادثه محمد منتظرقائم و تلاش‌های مجاهدانه مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیممهاجریان امام جمعه فقید طبس و همچنین آحاد مردم شجاع و بابصیرت این خطه در اذهان بیاد مانده است.

اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهدا و شهیدان راه انقلاب اسلامی از جوانان مومن و انقلابی می خواهم اسناد و کتب مرتبط با جنایت‌های آمریکایخبیث و ایادی دست نشانده آنان در منطقه در طول دوران چهل ساله انقلاب را مطالعه کنند و همت خود را صرف تبیین چهره واقعی استکبار قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند

سید علیرضا عبادی

کد مطلب 4280677

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