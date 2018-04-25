پیکر «فادی البطش» نخبه فلسطینی در مالزی تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه ای فلسطین، ساعتی قبل مراسم تشییع فادی محمد البطش نخبه فلسطینی از بیمارستان «سیلایانگ» به سوی مسجد ایدمان در کوالالامپور آغاز شد.

خبرنگار مرکز رسانه ای فلسطین در ویدیویی که از هنگام خروج پیکر البطش از بیمارستان سیلایانگ منتشر کرده گزارش داد که بعد از اقامه نماز در مسجد ایدمان در کوالالامپور پیکر البطش به غزه اعزام خواهد شد.

بر اساس این خبر، پیکر شهید فلسطینی بامداد فردا (پنجشنبه) وارد فرودگاه قاهره خواهد شد و با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با مسئولان مصری پیکر البطش از طریق گذرگاه رفح برای خاکسپاری وارد نوار غزه می شود.

پیشتر «احمد زاهدی حمیدی» وزیر کشور مالزی نیز اعلام کرده بود که پیدا کردن عاملان ترور این نخبه فلسطینی کار آسانی نیست اما تلویحا تأکید کرده بود که اسرائیل در پشت پرده این عملیات است. وی افزوده بود که رژیمی در خاورمیانه در این عملیات دست داشته که سرویس جاسوسی جهانی دارد و برای نابود کردن امکانات مردم فلسطین دست به هر کاری می زند.

پلیس مالزی هم اعلام کرده که دو فردی که احتمالا در ترور البطش دست داشته اند هنوز در مالزی حضور دارند. بر اساس این خبر روز شنبه گذشته این دو فرد که با یک موتور سیکلت به البطش حمله کرده بودند دست کم ۱۴ گلوله به سوی او شلیک کرده و او را فورا به شهادت رسانده بودند.