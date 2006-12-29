سازمان ملل متحد مخالفت خود را با کاربرد مین های ضد نفر اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "علیم صدیق" سخنگوی نهاد سازمان ملل مامور در افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت: تصمیم پاکستان سبب نگرانی ما است و سازمان ملل متحد با استفاده از مین های ضد نفر مخالف است و از اسلام آباد می خواهد تا توافقنامه "اوتاوا" درخصوص ممنوعیت کاربرد مین های ضد نفر را تصویب کند.

وی افزود: ایجاد حصار امنیتی یا مین گذاری مرزی به ایجاد فضای اعتماد سازی بین پاکستان و افغانستان هرگز کمک نمی کند.

پاکستان سه شنبه هفته جاری اعلام کرد که قصد ایجاد حصار امنیتی و مین گذاری مرزهای خود با افغانستان به منظور جلوگیری از نفوذ افراد شورشی به خاک خود را دارد و "ریاض محمود خان" معاون وزیر امور خارجه پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفت که ارتش پاکستان دستور تعیین تدابیر مربوط به احداث حصار امنیتی و مین گذاری مرزها را صادر کرده است.

این درحالیست که ریاست جمهوری افغانستان سه شنبه هفته جاری مخالف خود را با این طرح پاکستان اعلام کرد و"خالق احمد" سخنگوی نهاد ریاست جمهوری افغانستان گفت که ما باید با تروریست ها به صورت مستقیم مقابله کنیم و احداث حصار امنیتی یا مین گذاری مرزها کمکی نمی کند و به همین دلیل، کابل مخالف تدابیر اعلام شده از سوی اسلام آباد است.