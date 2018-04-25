مرکز تخصصی نجوم برای کودکان و نوجوانان لرستانی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی صبح چهارشنبه در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده لرستان با اشاره به فعالیت های فرهنگی، هنری و ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اظهار داشت: لرستانی استانی کوهستانی است و روستاهای پراکنده دارد، خوشبختانه توانسته ایم ۶ کتابخانه سیار را در استان راه اندزای کنیم و ۶۱ روستا را تحت پوشش قرار دهیم.

وی یادآور شد: این کتابخانه ها ۸ هزار کودک و نوجوان روستایی را تحت پوشش دارند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان به فعالیت کانون زبان وابسته به این نهاد اشاره کرد و افزود: در این دو سال ۳ کانون زبان داشتیم و توانستیم دو کانون دیگر را اضافه کنیم.

محمدی همچنین از راه اندازی ۳ مرکز ثابت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دوره، الشتر و الیگودرز طی سال جاری خبر داد.

وی با بیان اینکه باتوجه به تحقیقی که انجام دادیم فعالیت های رصد نجومی توسط کانون پرورش فکری باید انجام شود، تصریح کرد: ایجاد یک مرکز تخصصی نجوم برای کودکان و نوجوانان لرستان ضرورت دارد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان همچنین بر لزوم ایجاد سینما سیار برای کودکان تاکید کرد و افزود: در هیچ جا این اتفاق نیافتاده اما در لرستان این اتفاق باید بیافتد، در آموزش و پرورش ساعت پرورشی داریم و می توانیم یک اتوبوس را تجهیز کنیم تا دانش آموزان در این ساعات پرورشی فیلم ببینند.

محمدی خاطرنشان کرد: همچنین برای ایجاد مرکز مطالعه و پژوهش برای کودکان و نوجوانان فضای لازم را داریم اما نیاز به تعمیرات دارد و این امر کمک دیگر مسئولان را نیز می طلبد.