به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروز بخت پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاحیه کارگاه سهروزه «کالای استاندارد ایرانی میخرم» با تأکید بر اینکه حمایت از کالای ایرانی باوجود کیفیت و استانداردهای لازم امکانپذیر است، گفت: مهمترین هدف سازمان استاندارد به دست آوردن اعتماد مردم است.
وی بهرهگیری از ایدههای هنرمندان برای تحقق شعار سال را یکی از رویکردهای سازمان ملی استاندارد اعلام کرد و گفت: کیفیت کالا باید با زبان هنر به مردم شناسانده شود. اگر از ظرفیت هنرمندان در این زمینه استفاده شود قطعاً به توسعه و پیشرفت فراوانی خواهیم رسید.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه سال گذشته پویش «کالای استاندارد ایرانی میخرم» در سازمان آغازشده و با استقبال خوبی همراه بوده است، گفت: تقویت این پویش با توجه به شعار سال که حمایت از کالای ایرانی است، در دستور کار است.
پیروز بخت با اشاره به سابقه ۹۲ ساله سازمان ملی استاندارد، گفت: رویکرد جدید سازمان استاندارد از کالا محوری به فرآیند محوری گرایش پیداکرده است، فرآیندهای هنری موردتوجه ویژه است.
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