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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱

رئیس سازمان ملی استاندارد مطرح کرد:

معرفی کالای ایرانی با زبان هنر/لزوم تقویت پویش‌های مردمی

معرفی کالای ایرانی با زبان هنر/لزوم تقویت پویش‌های مردمی

کرج - رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اهمیت معرفی کالای ایرانی با زبان هنر، گفت: کیفیت کالا باید با زبان هنر به مردم شناسانده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروز بخت پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاحیه کارگاه سه‌روزه «کالای استاندارد ایرانی می‌خرم» با تأکید بر اینکه حمایت از کالای ایرانی باوجود کیفیت و استانداردهای لازم امکان‌پذیر است، گفت: مهم‌ترین هدف سازمان استاندارد به دست آوردن اعتماد مردم است.

وی بهره‌گیری از ایده‌های هنرمندان برای تحقق شعار سال را یکی از رویکردهای سازمان ملی استاندارد اعلام کرد و گفت: کیفیت کالا باید با زبان هنر به مردم شناسانده شود. اگر از ظرفیت هنرمندان در این زمینه استفاده شود قطعاً به توسعه و پیشرفت فراوانی خواهیم رسید.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه سال گذشته پویش «کالای استاندارد ایرانی می‌خرم» در سازمان آغازشده و با استقبال خوبی همراه بوده است، گفت: تقویت این پویش با توجه به شعار سال که حمایت از کالای ایرانی است، در دستور کار است.

پیروز بخت با اشاره به سابقه ۹۲ ساله سازمان ملی استاندارد، گفت: رویکرد جدید سازمان استاندارد از کالا محوری به فرآیند محوری گرایش پیداکرده است، فرآیندهای هنری موردتوجه ویژه است.

کد مطلب 4280701

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