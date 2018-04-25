موگرینی: برجام موفق بوده و باید حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافق جامع هسته ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ را توافقی موفق نامید.

موگرینی در گفتگو با خبرنگاران در بروکسل با اشاره به اظهارات «امانوئل ماکرون» در دیدار با «دونالد ترامپ» گفت: از این سخنان مشخص می شود که توافق با ایران موفق بوده و باید آن را حفظ کرد.

وی که پیش از شرکت در کنفرانس «آینده سوریه و منطقه» سخن می گفت آنچه مسلم است این است که در حال حاضر یک توافق موجود داریم.

به گفته موگرینی این توافق توانسته از دستیابی ایران به سلاح هسته ای جلوگیری کند. وی توجه مقامات آمریکا و اروپا را به مفاد برجام جلب کرد و گفت اگر آن را به دقت بخوانید متوجه خواهید شد که طبق توافق، ایران سلاح هسته ای تولید نخواهد کرد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: ماکرون نیز روز گذشته در کاخ سفید به روشنی گفت که به اعتقاد ما اجرای کامل برجام برای امنیت اروپا و منطقه ضروری است و اروپا به آن پایبند خواهد بود.

وی افزود: اینکه در آینده چه اتفاقی ممکن است روی دهد بعدا مشخص می شود اما در زمان حاضر یک توافق موجود است، توافقی که موفق بوده و باید حفظ شود.