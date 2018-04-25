نگاه به سازمان های مردم نهاد استان تهران امنیتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شکراله حسن بیگی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان استان تهران طی سخنانی گفت: نگاه دولت به سازمان های مردم نهاد امنیتی نیست و هر ماه جلسات هیئت نظارت بر درخواست شکل گیری سمن ها و «ان. جی. او» ها در استانداری تهران برگزار می شود.

وی افزود: توجه دولت به سازمان های مردم نهاد تا جایی است که دیدار با نماینده سمن های کشور در اولویت جلسات و نشست های رئیس جمهور است.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران ادامه داد: ضرورت احصاء استعلام های مورد نیاز برای اعطای مجوز شکل گیری سازمان های مردم نهاد، دلیل اصلی زمان بر شدن پاسخ به درخواست مجوز ها است.

حسن بیگی از شکل گیری خانه سمن ها در استان تهران به عنوان یکی از برنامه های مهم معاونت اجتماعی استانداری تهران خبر داد و اضافه کرد: حضور جوانان در کارگروه های تخصصی استانداری تهران در دستور کار است و کیفیت تشکیل جلسات در حوزه جوانان به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد فرمانداری های استان تهران مطرح است.

وی با بیان این که نگاه دولت بر مبنای اعتماد به جوانان است، اضافه کرد: باید از ظرفیت جوانان بهره مند شد و می توانیم با شکل گیری گروه مشاوران جوان در استانداری تهران از نظرات و مشاوره جوانان استفاده کنیم.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران گفت: همان طور که در طول دوران دفاع مقدس جوانان در جبهه ها حضور داشتند و بیشتر فرماندهان جنگ از جوانان بودند، امروز هم باید به قشر جوان اعتماد کرد، اولویت سنجی نیاز جوانان دستور کار اصلی نشست با سازمان های مردم نهاد است.

حسن بیگی گفت: باید برای اشتغال زایی جوانان وقت بگذاریم که مهم ترین نیاز جوان امروز است.

بر اساس این گزارش، نشست هم اندیشی مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان استان تهران پیش از ظهر چهارشنبه به ریاست شکراله حسن بیگی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران و با حضور ثریا شارقی مدیرکل دفتر اموربانوان و خانواده استانداری،فرزانه مروستی مدیرکل دفترامور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران و اعضای مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان استان تهران برگزار شد.