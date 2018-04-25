نگاه ویژه‌ به تولید کالای ایرانی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مجتبی حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاحیه کارگاه سه‌روزه «کالای استاندارد ایرانی می‌خرم» که در سازمان ملی استاندارد برگزار شد، با تأکید بر اینکه باید نگاه ویژه‌ای به کالای ایرانی داشته باشیم، اظهار کرد: پایه فرهنگ ایرانی نوع‌دوستی است به همین منظور باید برای نهادینه کردن فرهنگ حمایت از کالای ایرانی باید از هیچ تلاشی فروگذار نبود.

وی با اشاره به اینکه هنرمندی که از دانش خود برای تولید یک محصول استفاده می‌کند فقط یک فراورده را پدید آورده است، گفت: اما اگر همان هنرمند برای تولید فرآورده افزون بر توانایی احساس را دخیل کند محصولی ماندگار و خاص را پدید آورده است.

معاون امور هنری وزیر ارشاد با اشاره به اهمیت تحقق شعار سال و حمایت از کالای ایرانی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، گفت: برای قانع شدن خریدار و رضایتمندی وی باید به همه جوانب تولید توجه داشته باشیم.

حسینی با تأکید بر اینکه باید کیفیت در کالای ایرانی مشهود باشد، گفت: باید در مخاطب شور و اشتیاقی برای خرید کالای ایرانی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه کالاها باید توسط فرایند اخلاق محوری تولید شوند، گفت: کالاهایی در تاریخ ماندگار شده‌اند که از فرآیند خاصی پیروی کرده باشند.