ارائه ۳۶ مقاله در همایش ملی جامعه شناسی مرز در دانشگاه کردستان

به گزارش خبرنگارمهر،جمال محمدی امروز چهارشنبه در همایش ملی جامعه شناسی مرز، سیاست های توسعه وحیات اجتماعی مرزنشینان که در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزارشد، گفت: این همایش به منظور واکاوی مقولات مغفول مانده مرزها برگزار شده و این مهم با شکل گیری گفت وگوی انتقادی در سطح کشور میسر می شود.

وی عنوان کرد: هفت سخنران کلیدی همایش از مناطق مرکزنشین دعوت شدند تا هم آن ها با مشکلات و وضعیت ما و هم ما با اظهارات انها آشنا شویم.

دبیر علمی همایش ملی جامعه شناسی مرز ادامه داد: طی دو روز برگزاری این همایش ۱۱ مقاله در قالب سخنرانی و ۲۵ مقاله هم به صورت پوستر ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه برنامه های خود را با مسائل و مشکلات مردم پیگیری می کند، اظهارداشت: دانشگاه باید با مسائل عینی مردم درگیر شود.

محمدی بیان کرد: بدون دیالوگ بین دولت و مردم، معضلی در جامعه حل نمی شود واین همایش تلاشی است برای اینکه گام کوچکی در این مسیر برداشته شود.

​وی عنوان کرد: محورهای همایش شامل مرز و اجتماعات محلی، مرز و دو گانه ی امنیت و سرمایه گذاری، مرز و پدیده کولبری، توسعه و سیاستگذاری در مناطق مرزی و مرز چ تغییرات اجتماعی-فرهنگی است.