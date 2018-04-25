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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶

در دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

دانشجویان خیریه «طعم مهربانی» برپا می کنند

دانشجویان خیریه «طعم مهربانی» برپا می کنند

بسیج دانشجویی دانشکده توانبخشی علوم پزشکی تهران سومین برنامه خیریه غذایی را با عنوان «طعم مهربانی» برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، بسیج دانشجویی دانشکده توانبخشی این دانشگاه با همکاری کانون خیریه حاتم، سومین برنامه خیریه غذای دانشکده توانبخشی را با عنوان «طعم مهربانی» برگزار می کند.

این برنامه روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۹۷ از ساعت ۱۲ در حیاط دانشکده توانبخشی دانشگاه به آدرس خیابان انقلاب، پیچ شمیران برگزار خواهد شد.

این برنامه با هدف جمع آوری کمک های نقدی خیرین از فروش غذاهای تهیه شده توسط دانشجویان و تهیه سبد ارزاق برای خانواده های نیازمند در ماه مبارک رمضان به مدت سه سال است که در حال برگزاری است.

شرکت در این کار خیر برای تمام دانشجویان دانشگاه، آزاد است و در این برنامه با رأی حضار به ۳ غذای برتر، جوایزی اهدا خواهد شد.

کد مطلب 4280759

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